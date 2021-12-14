Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından " evlat edinmek istiyorum ne yapmam lazım? " diye takipçilerine sordu.

MAGAZİN 14.12.2021, 10:07 14.12.2021, 10:27
Aleyna Tilki evlat edinmek istiyor

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen  genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM"

Tilki, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim…

"GÖMÜLDÜM"

Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi.

Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp ‘Yalan’ klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece. Hepsi bu..." diyerek Türkiye'yi terk eden Aleyna Tilki, evlat edinmek istediğini sosyal medyadan paylaştı.

DALGA KONUSU OLDU

Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı. Bir takipçisi Tilki'ye "Tabii ki ufaklık ne demek al bakalım evladını." notuyla bebek fotoğrafını yanıt olarak verdi.

Demet Akalın'ın, bir süredir arası bozuk olduğu Aleyna Tilki'ye verilen bu yanıtı beğenmesi gözlerden kaçmadı.

"EVLAT EDİNMEK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından evlat edinmek istiyorum ne yapmam gerekiyor? diye sorması takipçilerini şaşırttı.

kaynak:ensonhaberler

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