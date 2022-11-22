Aleyna Tilki'den frikik açıklaması

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Etiler’deki bir kulüpten çıkarken süper mini eteğiyle zor anlar yaşadı. Eteğini çekiştirerek kapatmaya çalışsa da genç şarkıcı, frikik vermekten ve gündeme gelmekten kurtulamadı.

Süper mini eteği yüzünden eleştirilen ve sosyal medyada çok konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından açıkalama yaptı.

Kendisini eleştirenlere seslenen genç popçu, "Ne giyineceğim sizi zaten asla ilgilendirmez." dedi.

İşte Aleyna Tilki'nin paylaşımı:

"Sizi ilgilendirmiyor"

"Dünkü habere verilen tepkileri görünce ben. Sizin teşhir olarak nitelendirdiğiniz fotoğraflarımın hepsi profesyonel bir ekiple yaptığım stylingler ve çekimlerdir (ne giyineceğim sizi zaten asla ilgilendirmez) ama bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir… Bu benden habersiz çekilen fotoğraf magazincilik değil sınır ihlalidir…

"Hedef gösteriliyorum"

Ve bu fotoğrafı çekip servis edeni değil de ‘beni’ hedef gösteren kitlenin samimiyetsizliği zaten ortadadır… Ben o kitlenin kendi yetersizliklerine asla hassasiyet göstermeyeceğimi son kez söylüyorum…

Hepiniz bedenlerin ötesindeki hikayeleri seve seve göreceksiniz! :Ddd Son şarkımda da gayet duygu dünyasını hakikatle aktardığımı düşünüyorummm. Kalbime güveniyorum."

Ensonhaber