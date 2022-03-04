Akrep Nalan hayatını kaybetti
Bir süre tedavi gören 67 yaşındaki sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybetti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan "Akrep Nalan" lakaplı Nalan Duman Açın'dan dan acı haber geldi.
Sanatçı Füsun Nalan Açın, bir süredir tedavi gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 67 yaşında hayata veda etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Duman, Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Fidan Hoca karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
Bodrum’da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
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