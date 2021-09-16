Ahmet Kural'ın yargılandığı davada ne karar çıktı?
Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla'nın verdiği ifadeler doğrultusunda Ahmet Kural'a ceza verildi mi?
Şarkıcı Sıla'nın ifadeleri doğrultusunda yargılanan oyuncu Ahmet Kural'a hapis cezası verildi
Uzun zamandır Ahmet Kural ve Şarkıcı Sıla arasında devam eden dava da karar çıktı.
Sıla'nın beyanları doğrultusunda hareket eden mahkeme, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından Ahmet Kural'a toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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