Ahmet Kural'ın yargılandığı davada ne karar çıktı?

Şarkıcı Sıla'nın ifadeleri doğrultusunda yargılanan oyuncu Ahmet Kural'a hapis cezası verildi

Uzun zamandır Ahmet Kural ve Şarkıcı Sıla arasında devam eden dava da karar çıktı.

Oyuncu Ahmet Kural, müzisyen Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Sıla'nın beyanları doğrultusunda hareket eden mahkeme, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından Ahmet Kural'a toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.