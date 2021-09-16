Ahmet Kural'ın yargılandığı davada ne karar çıktı?

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla'nın verdiği ifadeler doğrultusunda Ahmet Kural'a ceza verildi mi?

MAGAZİN 16.09.2021, 10:50
Ahmet Kural'ın yargılandığı davada ne karar çıktı?

Şarkıcı Sıla'nın ifadeleri doğrultusunda yargılanan oyuncu Ahmet Kural'a hapis cezası verildi

Uzun zamandır Ahmet Kural ve Şarkıcı Sıla arasında devam eden dava da karar çıktı.

Oyuncu Ahmet Kural, müzisyen Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. 

Sıla'nın beyanları doğrultusunda hareket eden mahkeme, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından Ahmet Kural'a toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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