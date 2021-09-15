Acun Ilıcalı Neden Hep Siyah Tişört Giyiyor?

Her zaman siyah tişört giymesiyle gündemde olan Acun Ilıcalı neden hep siyah tişört giydiğini açıkladı.

MAGAZİN 15.09.2021, 17:27
Acun Ilıcalı Neden Hep Siyah Tişört Giyiyor?

"YILDA 15 KERE GÖMLEK, 4 KERE CEKET GİYERİM"

Her mevsim siyah tişört ve terlikle gezen Acun Ilıcalı, giyim tarzı hakkında şunları söyledi: "Gün boyu ayakkabı giydiğimi hatırlamam. Gömleği yılda 15 kere, ceketi de 4 kere falan giyiyorum. 500 tane siyah tişört sipariş ettim. Her gün Survivor'da ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' dönmeye başladı. Ben de her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüm. Hem Survivor çekimlerinde devamlılık tutmuş olur. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu."

Hayatını kolaylaştırmak için tişört giymeyi tercih ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı 500 tane siyah tişört sipariş ettiğini söyledi. 

"Hayatımı kolaylaştırmak için siyah tişört giymeye karar verdim. Ara ara yakalı siyah tişörtler giydiğim oluyor. Tekstil sektöründe olan sevdiğim bir arkadaşım var o bana 'sana tişört göndermek istiyorum' dedi. Ben de 500 tane gönder dedim. Bu hafta gelecek."

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