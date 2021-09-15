Acun Ilıcalı evleniyor mu? Çağlar Altunkaya Kimdir?

Başarılı iş adamı olan Acun Ilıcalı'nın evlenme konusu gündem oldu. Yaptığı işler kadar ilişkisi de gündem olan Ilıcalı'nın evlilik konusunda yaptığı açıklama.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı ile yaşadığı birliktelik, sonrasında olaylı boşanma ile gündemi meşgul eden Ilıcalı, Çağla Altunkaya ile beraber. Geçenlerde evlenme ile ilgili haberler merak ediliyor.

Acul Ilıcalı evleniyor mu?

Geçen akşam katıldığı programda özel hayatından bahseden Ilıcalı, Çağlar Altunkaya ile çok iyi geçindiklerini belirtti. Evlilik ile magazinde yer alan haberi açığa kavuşturmak için açıklama yaptı. İlişkimde çok mutlu olduğunun altını çizerek,''Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabi ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik, ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni. İnşallah daha uzun süre devam eder'dedi.