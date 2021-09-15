Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni sezonda kim yok ?İşte anlaştığı isim...
Acun Ilıcalı yeni sezona dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye için açıklama yaptı. Jüride değişiklik olacağını söyleyen Acun Ilıcalı yeni sezon da Hadise'nin olmayacağını açıkladı.
Hadise'nin yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayacağını açıklayan Ilıcalı "Biliyorsunuz ki biz 'O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz. Biraz kafa yormak gerekti, ama son aşamaya geldik" şeklinde cevap verdi.
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