Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni sezonda kim yok ?İşte anlaştığı isim...

Acun Ilıcalı yeni sezona dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye için açıklama yaptı. Jüride değişiklik olacağını söyleyen Acun Ilıcalı yeni sezon da Hadise'nin olmayacağını açıkladı.

MAGAZİN 15.09.2021, 13:53 15.09.2021, 14:57
Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni sezonda kim yok ?İşte anlaştığı isim...

2011 yılından bu yana 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda yarışmada jüri üyeliği yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ilıcalı, O Ses Türkiye'deki jüri bilmecesinin sona ereceğini söyledi ve "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" dedi.

Hadise'nin yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayacağını açıklayan Ilıcalı "Biliyorsunuz ki biz 'O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz. Biraz kafa yormak gerekti, ama son aşamaya geldik" şeklinde cevap verdi.

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