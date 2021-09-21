Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni sezonda Hadise Neden Yok ? İşte Anlaştığı Yeni İsim
Acun Ilıcalı yeni sezona dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye için açıklama yaptı. Jüride değişiklik olacağını söyleyen Acun Ilıcalı yeni sezon da Hadise'nin olmayacağını açıkladı.
2011 yılından bu yana 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda yarışmada jüri üyeliği yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ilıcalı, O Ses Türkiye'deki jüri bilmecesinin sona ereceğini söyledi ve ekledi "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" dedi.
ACUN HADİSE HAKKINDA NELER DEDİ
EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ REZA ZARRAB İLE HADİSE'NİN İLİŞKİ DEDİKODULARININ BU KARARDA ETKİSİ OLABİLİR Mİ ?
Hadise'nin ismi Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab ile duyulmuştu. İkilinin yakın ilişkilerinin olduğunu dedikoları hala devam etmekte. Hadise tarafından bu konuda bir açıklama veya haberi yalanlama tarzında bir adım gelmedi. Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye programında yer almasından dolayı Hadise'nin olamayacağı düşüncesini de akıllara gelmiyor değil.
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