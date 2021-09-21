Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni sezonda Hadise Neden Yok ? İşte Anlaştığı Yeni İsim

2011 yılından bu yana 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise'nin, 2021-2022 sezonunda yarışmada jüri üyeliği yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Ilıcalı, O Ses Türkiye'deki jüri bilmecesinin sona ereceğini söyledi ve ekledi "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" dedi.

ACUN HADİSE HAKKINDA NELER DEDİ

Hadise'nin yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer almayacağını açıklayan Ilıcalı "Biliyorsunuz ki biz 'O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz. Biraz kafa yormak gerekti, ama son aşamaya geldik" şeklinde cevap verdi.

EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ REZA ZARRAB İLE HADİSE'NİN İLİŞKİ DEDİKODULARININ BU KARARDA ETKİSİ OLABİLİR Mİ ?

Hadise'nin ismi Ebru Gündeş'in eski eşi olan Reza Zarrab ile duyulmuştu. İkilinin yakın ilişkilerinin olduğunu dedikoları hala devam etmekte. Hadise tarafından bu konuda bir açıklama veya haberi yalanlama tarzında bir adım gelmedi. Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye programında yer almasından dolayı Hadise'nin olamayacağı düşüncesini de akıllara gelmiyor değil.