ABD'li ünlü kadın sanatçı Elisabeth Kieselstein Cord Hamm feci şekilde öldü!



Ünlü model, oyuncu ve sanatçı Elisabeth Kieselsteien Cord Hamm, hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi şok etkisi yarattı.

Ölüm nedeni henüz bilinmese de sanatçının ailesi Hamm'ın lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğünü düşünüyor.





Acılar içinde öldü!'li ünlü sanatçı ElisabethCord Hamm hayata gözlerini yumdu.Kızının 10 yıldan uzun bir süredir bu hastalık sebebiyle acı çektiğini ifade eden Elisabeth Kieselsteien Cord Hamm'in babası Barry Kieselstein Cord hastalığa ilişkin "Lyme asla sizi bırakmaz, şu veya bu şekilde ortaya çıkar, sinsi ve sefil bir hastalıktır" ifadelerini kullandı. Yıllar boyunca kızlarını tedavi ettirmek için çeşitli yöntemlerine başvurduklarını anlatan Barry Kieselstein Cord, "Ne yaptıysak olmadı, defalarca tekrar etti. Elizabeth ne olursa olsun savaşmaya devam etti!" dedi.

Acılar içinde öldü! ABD'li ünlü sanatçı Elisabeth Kieselstein Cord Hamm hayata gözlerini yumdu.

Aile tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gururlu bir New Yorklu olan, sevecen ve yetenekli kızımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu tanıyan herkesin kaybı aşikar"

Elisabeth Kieselstein Cord Hamm için bir anma töreni yapılacak, ayrıca adına bir park inşa edilecek.