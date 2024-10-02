Tehditlere Karşı Önlemler Artıyor

Bölgedeki artan gerilimle doğrudan bağlantılı, yaşanan olaylar ışığında Türk gemilerinin güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak; kaptanlar, gemideki sınırlı alanların güvenliğini artırabilecek ve potansiyel tehditlere karşı daha sıkı önlemler alabilecek.

Giriş ve Yükleme İşlemleri Sınırlı

Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında, gemilere malzeme ve benzeri eşyaların alınmasının reddedilebileceğini, yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini belirtti; bu durum, bölgedeki güvenlik hassasiyetini artırıyor.