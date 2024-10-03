İsrail tarafından Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldılarında bilanço ağırlaştı.

SON 24 SAATTE 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ölüm ve yaralanmaların Baalbek-Hermel, Nabatieh, Güney Lübnan ve Bekaa bölgelerine yönelik saldırılar sonucu yaşandığı aktarıldı.

8 EKİM'DEN BU YANA 928 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetim Merkezi ise 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, yaklaşık 1 yıllık süreçte Lübnan'a düzenlenen İsrail saldırılarında bin 928 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 290 kişinin yaralandığı kaydedildi. 1 milyon 200 bin kişinin ise saldırılar nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.