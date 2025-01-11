ABD’nin California eyaleti, orman yangını felaketi yaşıyor. California’da yer alan Los Angeles County’deki orman yangınları rüzgar nedeniyle yayılarak devam ederken, söndürme çalışmaları da devam ediyor. Los Angeles County Şerifi Robert Luna, yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını söyledi. Yağma ya da hırsızlığı önlemek için memurların tahliye edilen bölgelerde devriye gezdiğini belirten Luna, yangınlarda 153 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, tahliye uyarılarının yaklaşık 166 bin 800 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğunu kaydetti.

“Yangın şu anda 20 bin 438 dönümlük bir alanda devam ediyor”

Toplantıda Pacific Palisades bölgesindeki yangın ile ilgili bilgilendirmede bulunan Los Angeles Bölge İtfaiye Şefi Kristin Crowley, “Yangın şu anda 20 bin 438 dönümlük bir alanda devam ediyor ve 3 bin 73 personel yangınla mücadele için çalışmaları sürdürüyor” dedi.

Ekiplerin gece boyunca çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını, muhafaza hatlarını güçlendirdiklerini ifade eden Crowley, “Gece boyunca devam eden elverişli hava şartları ve ilk müdahale ekiplerimizin gayretli çalışmaları, çabaları ve bağlılıkları sayesinde Palisades yangınının şu anda yüzde 8 oranında kontrol altına alındığını bildirebiliriz” diye konuştu.

Kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Los Angeles’a bağlı Ventura sınırında dün başlayan yangının ardından 1 kişinin tutuklandığını açıklayan Los Angeles polis departmanı Şef Yardımcısı Dominic Choi, “Polis, yerel saatle 16.32'de mahalle sakinlerinin ateş yakmaya çalışan bir şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdiği ile ilgili ihbar aldı” dedi.

Şahsın kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını belirten Choi, şahsı kundaklama suçundan tutuklamak için “yeterli neden” olmadığını söyledi. Choi, şüphelinin şartlı tahliye ihlali suçundan tutuklandığını sözlerine ekledi.

“Şu ana kadar 13 bin 956 dönüm alan yandı”

Los Angeles’ta yer alan Eaton’daki yangınlara ilişkin konuşan Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony Marrone, “Şu ana kadar 13 bin 956 dönüm alan yandı ve yangının yüzde 3'ü kontrol altına alındı. 4 bin ila 5 bin arasında yapı hasar riski altında ve şu anda bin 527 itfaiye personeli görev başında” ifadelerini kullandı.

Yeniden inşa çabaları için 2,5 milyon dolar toplandı

Los Angeles İtfaiyesinin gece boyunca orman yangınlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Ulusal Muhafız desteğinin sağlandığını ve böylece itfaiyecilerin ve polis memurlarının herkesi güvende tutmak için çalıştığını kaydetti. Yangın sonrası yeniden inşa çabalarına yardımcı olmak üzere 24 saat içinde 2,5 milyon dolar toplandığını açıklayan Bass, “Agresif bir şekilde yeniden inşa edilmemizi sağlayacak planları şimdiden uygulamaya koyuyoruz. Los Angeles birlik olursa yapamayacağı bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Turabi’nin evi ve arabası yandı

Survivor programıyla tanınan Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Los Angeles’ta bulunan evinin yandığını bildirerek, “Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası, giysim ve sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı Türk oyuncuların da yangın bölgelerinde yer alan evlerinin risk altında olduğu öğrenildi.

“Acım gerçekten tarif edilemez”

Yangında evi küle dönen Paris Hilton ise, “Burada, eskiden evimiz olan yerde duruyorum ve acım gerçekten tarif edilemez. Haberleri ilk gördüğümde tam bir şok geçirdim, bunu sindiremedim. Ama şimdi burada durup kendi gözlerimle gördüğümde kalbim milyonlarca parçaya ayrılmış gibi hissediyorum. Bu ev sadece yaşanacak bir yer değildi hayal kurduğumuz, güldüğümüz ve bir aile olarak en güzel hatıraları yaşadığımız yerdi. Phoenix'in küçük ellerinin sonsuza kadar değer vereceğim sanat eserlerini yaptığı, her köşesini sevgi ve yaşamın doldurduğu yerdi. Küllere dönüştüğünü görmek, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yıkıcı” dedi.