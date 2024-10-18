Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 35 YY 200 kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç ve 36 AAE 274 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasından sonra araç geçişine açıldı.