Kürtçe Düğün Ne Demek? Kürtçe Düğünde Oynamak Anlamı Nedir? Düğünde Oynamak Kürtçe Nasıl söylenir? Düğün Yapmak Kürtçe Nasıl Söylenir? Düğünün Kürtçesi
'Düğün' Kürtçesi nedir? 'Düğünde Oynamak' Kürtçe Nasıl Söylenir? Kürtçe Düğün Ne Demek? Kürtçe Düğünde Oynamak Anlamı Nedir? Düğünde Oynamak Kürtçe Nasıl söylenir? Düğün Yapmak Kürtçe Nasıl Söylenir? Düğünün Kürtçesi, Dilan, Dawet
'Düğün' Kürtçesi nedir? 'Düğünde Oynamak' Kürtçe Nasıl Söylenir? Kürtçe Düğün Ne Demek? Kürtçe Düğünde Oynamak Anlamı Nedir? Düğünde Oynamak Kürtçe Nasıl söylenir? Düğün Yapmak Kürtçe Nasıl Söylenir? Düğünün Kürtçesi, Dilan, Dawet
Türkçe düğün kelimesinin Kürtçe anlamı - dawet veya dilan demektir.
'Düğün/ Dawet Cümle İçinde Kullanım'
Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyete
düğün denir - merasim, şahî û civatên civakî yên ji bo zewacê an jî sinetê têne çêkirin dawet tê gotin
Evlilikte en önemli olaylardan biri de düğün yapmaktır. - Di zewacê de yek ji bûyerên herî girîng dawetek e.
Bu kış da düğün yapmayı düşünmüyoruz. - Em naxwazin vê zivistanê jî dawetek li dar bixin.
Düğünde gelin ve damat dans etmedi -Bûk û zava di dawetê de ne reqisîn
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