Kürtçe Dövmek Ne Demek? Kürtçe Dövüşmek, Kavga etmek Nasıl Denir? Dövmek Kürtçe çevirisi

Kürtçe dövmek kelimesinin karşılığı nedir? Kürtçe dövmek 'Ledan', 'kutan', 'şer' demek

KURDÎ 02.10.2021, 15:52
Kürtçe Dövmek Ne Demek? Kürtçe Dövüşmek, Kavga etmek Nasıl Denir? Dövmek Kürtçe çevirisi

Türkçe Dövmek kelimesinin kürtçe çevirisi Ledan demektir.

Türkçe Dövüşmek, Kavga etmek fiillerinin Kürtçe çevirisi Pevçûn, şer kirin demektir.

Dövmek, Dövüşmek, Kavga Etmek İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:

 kavga etmek çözüm değil = şerkirin ne çareserî ye

Kavga aramıyorum. = Ez li şer nagerim.

Kavga etmek istedim. = Min dixwest şer bikim.

Kavga etmeyin = şer nekin

dayak= Kutan

#kurdi #kürtçe
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