Kürtçe Dövmek Ne Demek? Kürtçe Dövüşmek, Kavga etmek Nasıl Denir? Dövmek Kürtçe çevirisi
Kürtçe dövmek kelimesinin karşılığı nedir? Kürtçe dövmek 'Ledan', 'kutan', 'şer' demek
Türkçe Dövmek kelimesinin kürtçe çevirisi Ledan demektir.
Türkçe Dövüşmek, Kavga etmek fiillerinin Kürtçe çevirisi Pevçûn, şer kirin demektir.
Dövmek, Dövüşmek, Kavga Etmek İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:
Kavga aramıyorum. = Ez li şer nagerim.
Kavga etmek istedim. = Min dixwest şer bikim.
Kavga etmeyin = şer nekin
dayak= Kutan
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