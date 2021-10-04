Kürtçe Doldurmak Ne Demek? Kürtçe Su Doldurmak, Kürtçe Çay Doldur Nasıl Söylenir? Doldurmak Kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir?

Doldurmak kelimesini günlük hayatta sıkça kullanırız. Kürtçe Doldurmak kelimesi nedir? Türkçe doldurmak Fiilinin Kürtçe Karşılığı nedir? Kürtçe Doldurmak Ne Demek? Kürtçe Su Doldurmak, Kürtçe Çay Doldur Nasıl Söylenir? Doldurmak Kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir?

KURDÎ 04.10.2021, 09:55
Kürtçe Doldurmak Ne Demek? Kürtçe Su Doldurmak, Kürtçe Çay Doldur Nasıl Söylenir? Doldurmak Kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir?

Doldurmak fiilinin Kürtçe çevirisi nedir? Kürtçede Doldurmak nasıl kullanılır? doldurmak ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler

Türkça Doldurmak fiilinin Kürtçe çevirisi Tijî kirin, Dagirtin demektir.

Kürtçe su doldurur musun ne demek?
Su doldurur musun? = Ma hûn dikarin avê dagirin? / Hûn dikarin avê dagirin?

Kürtçe çay doldurur musun ne demek?
Çay doldurur musun = Hûn dikarin çayê dagirin

Doldurmak İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:

Çantamın tamamını kitaplarla doldurdum. = Min tûrikê xwe tev bi pirtûk dagirt.

İmza çizelgesinde boş olan her yeri doldurdum. = Min di qerta îmzeyan de her qada vala dagirt.

Tabağımın tamamını meyve ile doldurdum =  Min temsika xwe bi fêkiyan dagirt / Min tevsika xwe bi fêkiyan dagirt

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