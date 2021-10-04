Kürtçe Dinlemek Ne Demek? Kürtçe Müzik Dinlemek Nasıl Denir? Kürtçe Dinlemek İstiyorum

Müzik dinlemek Kürtçe nasıl söylenir? Dinlemek fiilinin Kürtçe karşılığı nedir? Dinlemek Kürtçe 'Guhdar', 'Guhdari' anlamına gelir.

KURDÎ 04.10.2021, 16:20
Kürtçe Dinlemek Ne Demek? Kürtçe Müzik Dinlemek Nasıl Denir? Kürtçe Dinlemek İstiyorum

Müzik dinlemek Kürtçe nasıl söylenir? Dinlemek fiilinin Kürtçe karşılığı nedir? Dinlemek Kürtçe 'Guhdar', 'Guhdari' anlamına gelir. 

Dinlemek fiilinin kürtçe çevirisi nedir? Kürtçe söz Dinlemek ne demek? Kürtçe Dinlemek nasıl kullanılır? Dinlemek ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler

Türkçe Dinlemek fiilinin Kürtçe çevirisi  Guh Dan , Guhdarî Kirin demektir. Wanhaber.com sitemizin kurdî kategorisindeki kürtçe sözlüğümüze hala bakmadınız mı?

Kürtçe müzik dinlemek ne demek?

Müzik dinliyorum = Ez li muzîkê guhdarî dikim

Dinlemek İle İgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:

Hiç söz dinlemiyorsun = Hûn ne îtaetkar in / Tu ne guhdar î

Bana verilen sözü dinledim = Min li soza ku daye min guhdarî kir

Kendimi dinlemek istiyorum = Ez dixwazim li xwe guhdarî bikim

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