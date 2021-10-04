Kürtçe Dinlemek Ne Demek? Kürtçe Müzik Dinlemek Nasıl Denir? Kürtçe Dinlemek İstiyorum
Müzik dinlemek Kürtçe nasıl söylenir? Dinlemek fiilinin Kürtçe karşılığı nedir? Dinlemek Kürtçe 'Guhdar', 'Guhdari' anlamına gelir.
Müzik dinlemek Kürtçe nasıl söylenir? Dinlemek fiilinin Kürtçe karşılığı nedir? Dinlemek Kürtçe 'Guhdar', 'Guhdari' anlamına gelir.
Dinlemek fiilinin kürtçe çevirisi nedir? Kürtçe söz Dinlemek ne demek? Kürtçe Dinlemek nasıl kullanılır? Dinlemek ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler
Türkçe Dinlemek fiilinin Kürtçe çevirisi Guh Dan , Guhdarî Kirin demektir. Wanhaber.com sitemizin kurdî kategorisindeki kürtçe sözlüğümüze hala bakmadınız mı?
Kürtçe müzik dinlemek ne demek?
Dinlemek İle İgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:
Hiç söz dinlemiyorsun = Hûn ne îtaetkar in / Tu ne guhdar î
Bana verilen sözü dinledim = Min li soza ku daye min guhdarî kir
Kendimi dinlemek istiyorum = Ez dixwazim li xwe guhdarî bikim
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