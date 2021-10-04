Kürtçe Benzemek Ne Demek? Kürtçe Benzer Ne Demek? Kürtçe Benzerlik Nasıl Denir? Benzemek Kelimesinin Kürtçe Karşılığı Nedir? Benzemek Kürtçe çevirisi

Benzemek Fiilinin Kürtçe Karşılığı 'Mîna', 'mînte' demek. Kürtçe genel olarak bir olsa da, aşiretten aşirete, bölgeden bölgeye değişkenlik görebilir. Sana benziyor Kürtçe nasıl söylenir?

KURDÎ 04.10.2021, 17:09
Kürtçe Benzemek Ne Demek? Kürtçe Benzer Ne Demek? Kürtçe Benzerlik Nasıl Denir? Benzemek Kelimesinin Kürtçe Karşılığı Nedir? Benzemek Kürtçe çevirisi

Benzemek Fiilinin Kürtçe Karşılığı 'Mîna', 'mînte' demek. Kürtçe genel olarak bir olsa da, aşiretten aşirete, bölgeden bölgeye değişkenlik görebilir. Sana benziyor Kürtçe nasıl söylenir? 

Benzemek fiilinin Kürtçe çevirisi nedir? Kürtçe benzemek nasıl kullanılır? Benzemek ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler

Benzemek kelimesinin kürtçede yörelere göre bir çok karşılığı bulunmaktadır. bunlardan bazıları şöyle:

Türkçe Benzemek fiilinin Kürtçe çevirisi Şibîn, mîna, mînandin, wekî bûn

demektir. wanhaber.com sitesinin kürtçe sözlüğünü gördünüz mü?

Kürtçe çok zengin bir dil ailesidir? Her yörenin, aşiretin Kürtçe'si farklıdır.

Benzmek İle İlgili (Türkçe Kürtçe) Örnek Cümleler:

Sana benziyor = Ew dişibihe tê/ Mînte tê 

insan bir suya benzer akar akar durur = însan mîna avê diherikin û diherikin

#kürtçe #kürtçe sözlük #kurdi
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1