Kürtçe Benzemek Ne Demek? Kürtçe Benzer Ne Demek? Kürtçe Benzerlik Nasıl Denir? Benzemek Kelimesinin Kürtçe Karşılığı Nedir? Benzemek Kürtçe çevirisi
Benzemek Fiilinin Kürtçe Karşılığı 'Mîna', 'mînte' demek. Kürtçe genel olarak bir olsa da, aşiretten aşirete, bölgeden bölgeye değişkenlik görebilir. Sana benziyor Kürtçe nasıl söylenir?
Benzemek Fiilinin Kürtçe Karşılığı 'Mîna', 'mînte' demek. Kürtçe genel olarak bir olsa da, aşiretten aşirete, bölgeden bölgeye değişkenlik görebilir. Sana benziyor Kürtçe nasıl söylenir?
Benzemek fiilinin Kürtçe çevirisi nedir? Kürtçe benzemek nasıl kullanılır? Benzemek ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler
Benzemek kelimesinin kürtçede yörelere göre bir çok karşılığı bulunmaktadır. bunlardan bazıları şöyle:
Türkçe Benzemek fiilinin Kürtçe çevirisi Şibîn, mîna, mînandin, wekî bûn
Kürtçe çok zengin bir dil ailesidir? Her yörenin, aşiretin Kürtçe'si farklıdır.
Benzmek İle İlgili (Türkçe Kürtçe) Örnek Cümleler:
Sana benziyor = Ew dişibihe tê/ Mînte tê
insan bir suya benzer akar akar durur = însan mîna avê diherikin û diherikin
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