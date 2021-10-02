Kürtçe Allah Kabul Etsin Ne Demek? Kürtçe Allah Hayrınızı Kabul Etsin Nasıl Denir? Allah Kabul Etsinin Kürtçesi Nedir?

Namaz kılarken yada yapılan bir ibadeti görürken sıkça kullanılan 'Allah kabul etsin' tabirinin kürtçe karşılığı 'Xwedê qebûl bike'dir.

Allah kabul Etsin Kürtçe anlamı nedir? Kürtçe Allah orucunu, namazını, ibadetini kabul etsin nasıl denir? Allah kabul etsin ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler

Türkçe Allah kabul etsin ifadesinin Kürtçe karşılğı Xwedê qebûl bike demektir.

Allah Kabul Etsin İle İlgili (Türkçe Kürtçe) Örnek Cümleler:

Allah kabul etsin abi = Xwedê qebûl bike bira / xudê qebul bıkê bıra

Allah kabul etsin tüm iyiliklerini = Bila Xwedê hemî kirinên weyên qenc qebûl bike / xudê qêrê te hemiya qebul bıkê

Allah dualarımızı, namazımızı, orucumzu ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin = Bila Xwedê dua, nimêj, rojî û hemî îbadete me qebûl bike./ Bila xude dua, nivêj, rojî û hemî îbadete me qebul bıke.