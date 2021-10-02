Çavani Başi Ne Demek? Kürtçe Çawani Başi Ne Demek? Kürtçe Türkçe Sözlük

Kürtlerin sıklıkla kullandığı be bir birlerinin durumunu sormak için telaffuz ettiği 'Çavani Başi?' kelimesinin Türkçesi 'Nasılsın İyi misin?' anlamını taşıyor. Çavani Başi Türkçe anlamı nedir? Çavani Başi ne demek? Nasılsın iyi misin kürtçe nasıl söylenir?

Sevdiklerimizi gördüğümüzde onların durumları sorarız. Selamlaşmadan hemen sonra ilk cümle genellikle hal hatır sorma olur. Genellikle çoğu kültürde seramoni bu şekilde gerçekleşir. Önce selam sonra "Nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyo" gibi durumunu öğrenmek, özlem gidermek için sorulan sorular.

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Kürtçe Nasılsın Ne Demek? Kürtçe Durum Nasıl Sorulur?

Kürtçe "Çawa yi" Türkçe'de "nasılsın" demektir. Kürtçe "Çawa yi veya çawanî başi" Türkçe'de "nasılsın, iyi misin?" demektir.

Çawa yi (nasılsın) sorusunun cevabı genellikle başim (iyiyim), ez başim (ben iyiyim) olur veya ez ne başim (ben iyi değilim), ne başim (iyi değilim, kötüyüm) gibi kalıplar olur.

Çavani / Çawa yî İle İlgili (Türkçe Kürtçe) Cümleler:

Tu çawa yî? = Nasılsın?

Hûn çawa ne? = Nasılsınız?

Ez başim. = İyiyim

Spas, em başin. Hûn çawa ne? = Teşekkürler, Biz iyiyiz. Siz nasılsınız?