Canım Kürtçe nasıl söylenir? Canımın Kürtçe karşılığı nasıl olur? Kürtçe Canım Ne Demek? Kürtçe Canımın İçi Ne Demek? Kürtçe Canımsın Nasıl Denir?
Çok sevdiğiniz birine Kürtçe canımın içisin nasıl denir? Kürtçe canım ne demek? Kürtçe bilmeyenler için Kürtçe sözlüğümüz tam size göre. Canım Kürtçe nasıl söylenir? Canımın Kürtçe karşılığı nasıl olur? Kürtçe Canım Ne Demek? Kürtçe Canımın İçi Ne Demek? Kürtçe Canımsın Nasıl Denir?
Çok sevdiğiniz birine Kürtçe canımın içisin nasıl denir? Kürtçe canım ne demek? Kürtçe bilmeyenler için Kürtçe sözlüğümüz tam size göre.
Birine kürtçe canımın içisin nasıl denir?
Türkçede kişinin çok değer verdiği ve kendisinin bir parçası olarak gördüğü insanlar için kullandığı Canımı İçi ifadesinin kürtçe karşılığı nedir?
Canımın İçi / Canımsın İle İlgili (Türkçe Kütçe) Örnek Cümleler:
Canımın içisin = Tu dilê min î
Canımda bir parçasın = Tu parça dilê min î
Artık sen benim canımsın, canlı kalan tek yanımsın = Tu niha giyanê min î, tenê perçeyek min e ku sax dimîne.
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