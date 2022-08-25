Zihinsel engelliler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri çerçevesinde zihinsel engelli vatandaşları ve ailelerini ağırladı.

Kültür & Sanat 25.08.2022, 17:15 25.08.2022, 17:27
Zihinsel engelliler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli vatandaşları ve ailelerini Kocaeli Dostluk Parkı’nda bir araya getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlikte zihinsel engelli vatandaşlar ve ailelerine öğle yemeği ikram edildi. Verilen yemeğin ardından katılımcılar için konser verildi.

Engelli vatandaş ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, engelli gençler de doyasıya eğlendi.

Yorumlar (0)
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 25 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0