YYÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Van’ı gezdi

2022–2023 Eğitim-Öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine katılan yeni öğrencilerin üniversite hayatına, kent ve yerleşke kültürüne hızlı adapte olması amacıyla hazırlanan oryantasyon (uyum) programında; dersler dışında öğrencilerin faydalanabileceği alanlar, ihtiyaç duyabilecek yerler (bankalar, ÖSYM şubeleri, PTT vb.), spor ve sosyal tesisler, kütüphaneler, kentin tarihi ve kültürel dokusunu öğrenebilecekleri turistik yerler konusunda geziler ve bilgilendirmeler yer alıyor.

15 ve 17 Eylül tarihleri olmak üzere iki gün şeklinde organize edilen kent oryantasyonunda, Van Müzesi, Tarihi Hüsrev Paşa Cami, Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi, Edremit Sahil Bandı ve Edremit Seyir Tepesi gibi tarihi ve turistik yerler gezildi. Oryantasyon programı kapsamında, Muradiye Şelalesi gezisinin ardından Atayurt’ta geleneksel Kırgız Oyunları gösterisi izlendi.

Van YYÜ ailesinin yeni üyelerinin gezileri sırasında, öğrencileri ziyaret eden Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da öğrencilerle sohbet edip, onlarla müzik dinleyerek bu heyecana ortak oldu. Öğrenciler, bütün akademik ve idari birimleriyle yeni üyelerini heyecanla bekleyen Van YYÜ ailesinin, derslerin başlamasından hemen önce kendilerine sundukları bu imkândan dolayı memnuniyet duydular. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler Van’ı, kampüs yerleşkesini tanımanın ve yeni arkadaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programa, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Baran Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi’nden yetkililer de eşlik etti.

VanBölgeGazetesi