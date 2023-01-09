Vanlı Âşıkların atışması yoğun ilgi gördü

Geçtiğimiz haftalarda Urartu Oteli'nin karşısında Büyükşehir İş Merkezi'nin hemen yanında hizmete açılan Van Âşıklar Kültür Evi'nde her Cuma akşamı canlı müzik ve şiir dinletisi düzenleniyor.

Âşıkların atışması ile devam eden programlar renkli görüntülere sahne oluyor. Cuma akşamı Mavi Fularlı Kadınların da konuk olduğu programda, Âşık Çağlari (Mehmet Akçay) ve Ozan Kâzımi (Kazım Gülle) karşılıklı olarak atıştı. CHP Milletvekili Aday Adayı Selçuk Coşkun'un da katıldığı programda, davetlilere çiğ köfte, sobada pişmiş patates, ev pastası, kavurga ve tarçın ikram edildi. 2011 yılında Van'da meydana gelen depremin ardından yaklaşık 11 yıl boyunca kentte Âşıklar Kahvesi kapanmıştı.

Bu boşluğu doldurmak adına söz konusu kültür evinin açılışı Aralık ayında gerçekleşmişti. Açılışı gerçekleştiren Van Yazar ve Şairler Derneği (YAŞAD) Başkanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Van'da yıllardır âşıklar kahvesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yıllar önce var olan âşıklar kahvesinde bu geleneği hep birlikte yaşayabiliyorduk.

Özellikle Van'ın canlı şahitleri olan Âşık Çağlari ile Dertli Kazım ağabeyimizle bu âşıklar evinde çok güzel programlara imza atmıştık. Gençler de bu âşıklar evine gelip, geleneksel kültürümüzü, Ercişli Emrah'ın torunları olarak izleyip, ilham alıyorlardı. Bir şeyler öğreniyorlardı. Bugün bu işe yine Van'ın kültürüne, sanatına, edebiyatına gönül vermiş bir ağabeyimiz Sefer Yuka yanımızda. Kendisi bu ağır yükü omuzladı. Sefer ağabeyimiz kendi büyük iş yerini, sadece bu iş için ihdas edeceğini duyurdu.

Kendisine Van'da yaşayanlar olarak, minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü hiç kimse böylesi ağır bir külfetin altına girmez. Ama sağ olsun Sefer ağabeyimiz sanat adına, Ercişli Emrah'ın torunu olarak bu işi üstlenmiş oldu. Bizler de Van'da yaşayan şairler, yazarlar, sanatçılar olarak bu külfetin bir yönünden tutarak, değerli ağabeyimize destek olacağız.

Van Âşıklar Kültür Evi'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Emekli sanatsever isimlerden Sefer Yuka tarafından hizmete açılan Âşıklar Kültür Evi'nde şairler şiir okurken, Mavi Fularlı kadınlar da maniler okudu. Âşık Çağlari ve Ozan Kazım'ın okuduğu türkülere Menderes Balkaya, Ekrem Babier, Süleyman Çelebi de eşlik etti. Geç saatlere kadar devam eden programda Âşık Çağlari'nin söylediği 'Hır bizim evde, mır bizim evde' türküsü büyük alkış aldı. Öte yandan Vanlı Ressam İsmet Olcay, âşıkların hemen arkasındaki duvara el yazısıyla Âşıklar Divanı yazdı.

Van Bölge Gazetesi