Vanlı Şair İkinci Şiir Kitabını Çıkardı

‘’Uzak Yolların Hasreti’’ isimli ilk şiir kitabında büyük bir beğeni alan Şair Zelal Kıran "Şiirim Sensin" isimli ikinci kitabıda şiir severlerle buluştu. Simer Yayınevi tarafından basımı gerçekleşen şiir kitabı satışa çıktı.

İkinci Şiir Kitabını okuyucuları ile buluşturmanın sevincini yaşayan Şair-Yazar Zelal Kıran " Uzun bir süreden buyana yayımlamaya çalıştığım, ikinci şiir kitabım ,“Şiirim Sensin” adı ile nihayet okuyucuyla buluşturmanın sevincini yaşıyorum. İkinci kitabımdaki ,şiirlerimde; aşk, ihanet, yalnızlık, çaresizlik, hüzün, yaşama sevinci, gönül yorgunluğu, isyan, tutku gibi bireysel temaların yanı sıra, toplumu derinden etkileyen, sosyal temalara da yer verdim. Kurgusuz bir yaşanmışlığı, doğal akışı içinde yansıtmaya çalıştım.

İlk kitabım olan “Uzak Yolların Hasreti”nde henüz şiir arayışını sürdürdüğüm ortaokul, lise, üniversite dönemlerine ait şiirlere yer vermiştim. İkinci kitabımla şiir yolundaki arayışlarımı, denemelerimi daha da derinleştirdim.Yazdığım şiirlerde, mümkün gördükçe, şiir gelenek ve birikimimizden de istifade ettim. Bu kitabımda da , kendi üslubumu bulmaya çalıştım.

Şiiri sevenlerin beklentilerine cevap olmaya çalıştım. Günümüzün stres dolu hayat tarzında bir soluk almak isteyen okuyucuya bir nefes sağlamaya çalıştım. Kitabı çıkarma aşamasında maddi ve manevi desteğini benden esirgemeyen aileme, dostlarıma ve teşvik ve takdirleri ile yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci kitabıma Tüm İnternet Kitap Sitelerinden temin edebilirler." dedi.