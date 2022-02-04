Vanlı öğrenciler için tanıtım gezisi
Van Büyükşehir Belediyesi, “Şehri Van’ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum” projesi kapsamında öğrencilere müze ve Van Kalesi’ni gezdirdi.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen “Şehri Van’ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum” projesi kapsamında Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi öğrencileri ve sorumlu öğretmenleri, sabah saatlerinde belediyeye ait otobüslerle alınıp Van Müzesine getirildi.
Rehber eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, sergilenen eserleri inceleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezide doyasıya eğlenen öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.
Daha sonra Van Kalesi çevresini gezen ve kale hakkında bilgi alan öğrencilere gezi sonunda sıcak çorba ikramında bulunuldu.
Van Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik etkinliklere belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.iha
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