Van’da, Unutulmaya yüz tutan el sanatları İpekyolu’nda hayat buldu

Van’da, ‘Unutulmaya yüz tutan el sanatları İpekyolu’nda hayat buldu’ projesi çerçevesinde seramik, çini ve dekoratif boyama sergisi düzenlendi.

Kültür & Sanat 12.01.2023, 17:01 12.01.2023, 17:07
Van’da, Unutulmaya yüz tutan el sanatları İpekyolu’nda hayat buldu

Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide yaklaşık 2 bin 500 ürün sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu Belediyesi bünyesinde yapılan seramik, çini ve dekoratif boyama sergisinde çok profesyonelce üretilen ürünlerin yer aldığını ifade ederek, “Belediyemizin atölyelerinde üretilen bu ürünler gerek evde gerek işyerinde çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

Kursiyerlerimiz, belediyemizin açtığı kurslarda vakit geçirmekte, sosyalleşmekte ve bu tür ürünleri sergileyebilmektedirler. Ayrıca kursiyerlerimiz imkan bulmaları halinde bu ürünlerin satışına yönelik faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Burada hem unutulmaya yüz tutmuş eserleri akıllarda tutmayı hedefliyor onları hemşerilerimizin beğenilerine sunuyoruz hem de atıl kalmış, kullanılmayan ve gerçekten yok olmaya yüz tutmuş eşyaları da dekoratif amaçlı kursiyerlerimiz çalışarak ekonomiye katkı sağlamış oluyorlar” dedi.

İpekyolu Belediyesinde görevli Usta Öğretici Selda Karaca ise amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş değerleri Van’da da geliştirip ilerletmek olduğuna vurgu yaparak, “Sergimizde Van’ın simgesi olan ürünleri halkımızın beğenisine sunmak istedik. Sergide yaklaşık 2 bin 500 eserimiz var. Seramik ve çini atölyesi olarak 3 arkadaş çalıştık. Vatandaşların ilgisi de çok güzel” ifadelerini kullandı.

Serginin 4 gün boyunca halka açık olacağını belirten Usta Öğretici Mustafa Karakuş da, “Bu sergide çağdaş sanat örnekleri, geleneksel Türk çiniciliğinin dışında Sultan Alpaslan ve Malazgirt döneminden Anadolu Selçuklularına kadar oradaki tipik örnekleri yapmaya çalıştık. Burada da bu örnekleri vatandaşlara sunmak istedik” diye konuştu.

Kurdele kesimi ile devam eden program serginin gezilmesi ile sona erdi.
Serginin açılışına İpekyolu İlçe Halk Eğitim Müdürü Şahin Arık, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.İHA

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