Van’da töreyi konu alan tiyatro oyunu: Taziye!

WanHaber.com - ÖZEL

Yazar ve şair Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi’nin 2. kitabı olan ‘Taziye’, Van Bölge Tiyatrosu’nda sahnelendi. Feqiye Teyran Derneği Tiyatro Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro oyunu, izleyicilerden beğeni topladı. Feqiye Teyran Derneği Tiyatro Topluluğu sorumlusu Mesut Irk’ın yönettiği oyunda toplam 23 oyuncu görev aldı.

‘Kan davası’

Törelerin acı yönünü ve aşkı konu alan oyunu, Wan Haber’e değerlendiren Feqiye Teyran Derneği Başkanı Muammer Takıs, oyuna yoğun bir ilginin olduğunu vurguladı. Sergilenen oyun hakkında konuşan Takıs, “Oyun, törelerle kuşatılmış, kurallara gömülmüş bir toplumu dile getiriyor. Oyunun karakterleri, Bedirhan Ağa, Fasla kadın, Kevsa ana ve Heja’dir. Bedirhan ağa, babasının öcünü almak için Şerho Ağa’nın kızı Fasla kadını, düğünden kaçırıp kendisine eş yapar. Fakat zamanla Fasla kadını sever ve zamanla kan davası sevgiye dönüşür. Bedirhan Ağa ve Fasla kadının Heja adında bir oğlu olur. Zamanla ailelerin arasındaki savaş bitmez ve Fasla kadının babası, Bedirhan Ağa’yı öldürtür. Fasla kadının oğlu Heja kan davası gereği annesini öldürmek zorunda kalır.” ifadesini kullandı.

‘Her hafta’

Takıs, oyunun her hafta düzenli olarak oynanacağını dile getirerek, “Taziye adlı tiyatro oyunu, töreyi, ağalık ve atalık sisteminin yanı sıra aşk girdabına kapılmış karakterleri de ele alıyor. Oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. İnanılmaz bir övgü vardı. Oyun, her hafta düzenli olarak oynanmaya devam edecek. Biz bu oyunu ‘töre adı altında vahşice katledilen kadınlara’ armağan ediyoruz” dedi.