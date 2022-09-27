Van’da ödüllü yöresel yemek yarışması…

1 ana yemek, 1 çorba ile 1 tatlı olmak üzere üç kategoride yapılacak olan yarışmada, dereceye girecek 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın, 3’üncüye de çeyrek altın ödül olarak verilecek.

Ayrıca mansiyon ödülü almaya hak kazanan yarışmacılara ise, tencere seti ve yemek seti hediye edilecek. Van Yöresel Yemek Yarışması’na katılmak isteyenlerin, 27 Eylül 2022 – 13 Ekim 2022 tarihleri arasında, İpekyolu Belediyesi’nin (ipekyolu.bel.tr) internet sitesinin duyurular bölümünde yer alan başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılabileceği belirtildi.