Van’da Moda ve Alışveriş festivali başlıyor

Bugün açılışı yapılacak olan Van Moda ve Alışveriş Festivali öncesi, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen ve fuar hakkında bilgi veren Başkent Festival Yöneticisi Türkan Eraslankılıç, kıyafetlerden aksesuara, çantadan ayakkabıya, ev tekstilinden geleneksel sanatlara, kadın ve çocuk giyiminden erkek giyimine kadar birçok farklı sektördeki firmayı Vanlılarla buluşturacaklarını söyledi. Ankara başta olmak üzere İstanbul, Kayseri, Konya ve Gaziantep'te fuarlar düzenleyen Başkent Festival, ilk kez bugün Van'da fuar düzenleyecek. Fuar organizasyonu öncesi gazetecilerle bir araya gelen Başkent Festival Yöneticisi Türkan Eraslankılıç ve Anatolia Grup Organizasyon Yetkilisi Özgür Can Çelik, fuarla ilgili bilgiler aktardı.

ÇELİK: "VAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

İlk olarak açıklamalarda bulunan Anatolia Grup Organizasyon Yetkilisi Özgür Can Çelik, "Bu organizasyon Başkent Festival tarafından yapılan bir etkinlik. Türkan Eraslankılıç bizim uzun yıllardır Ankara'da çalıştığımız partner bir fuar firmamız. Biz Van'ı çok seviyoruz. 5 yıldan beridir buradayız. Türkan hanımı da ısrarla, sürekli Van çok güzel, Van'a mutlaka gelin ve bu festivali taşıyın, oldukça başarılı bir yer diye motive etmeye çalıştık. Türkan Hanım da bu sene itibariyle Van'da ilk organizasyonunu başlatacak. Moda üzerine yılda 3 organizasyon planlıyor. Tabi Van'ın ne kadar özel bir yer olduğunu, halkının ne kadar değerli olduğunu kendisine söyledim" dedi.

ERASLANKILIÇ: "BAYANLARA HİTAP EDEN BÜTÜN ÜRÜNLERİ FESTİVALLERİMİZDE AĞIRLIYORUZ"

Daha sonra söz alan Başkent Festival Yöneticisi Türkan Eraslankılıç ise, "Biz bu hikayeye Ankara'da başladık. Firmamızın ismi de Başkent Festival. Bu işe başladığımızda sadece Ankara'da yaparız diye düşünürken, bir anda inanılmaz talep gördük ve diğer şehirlere gitmeye başladık. Türkiye'nin birçok şehrinde moda ve alışveriş festivali düzenliyoruz. Bayanlara yönelik olan bütün ürün gruplarını bu fuarımızda barındırıyoruz. Giyim, aksesuar, çantalar, ayakkabılar, şal, eşarp, çeyiz ürünleri yani bayanlara hitap eden bütün ürünleri festivallerimizde ağırlıyoruz. Ankara, İstanbul, Konya, Gaziantep, Kayseri gibi illerde bu fuarlarımızı yaptık.

Fuarımıza çok fazla talep var. Çünkü bizim sosyal medyalarımız çok güçlü. Takipçilerimiz her şehirde fuar düzenlememizi istiyor. Hanımların bize ilgi göstermesinin en büyük sebebi, biz Türkiye'nin birçok şehrinden, sosyal medyada varlığı çok fazla olan, bununla birlikte Türkiye'nin her yerinde mağaza zincirleri olan birçok firmanın üreticilerini, şehirlere getiriyoruz.

Firmalar buralara reklam amaçlı geliyor. Asıl amaç ticari kazanç ama firmanın en büyük amacı reklamdır. Çünkü markalarını en üst seviyelere getirmek için, Türkiye'nin her şehrinde ulaşabilecekleri kadınlara ulaşmak istiyorlar. Van'da mağazaları olan firmalarımız da var. Buraya geldikleri zaman hem kendi tanıtımlarını yapıyorlar, hem ürün gruplarını tanıtıyorlar hem de ticareti satış elde ediyorlar. Ama en büyük amaçları burada reklam ve kendi firmalarını tanıtmak" diye konuştu.

"FUARLARDA FİYATLAR DAHA UCUZ OLUYOR"

Fuarlara katılan firmaların ürünlerini daha ucuz sattığını söyleyen Eraslankılıç, "Firmalarımız buraya ağırlıklı olarak reklam amaçlı geldikleri için, fiyatlar hem internet fiyatlarına göre, hem mağaza fiyatlarına göre çok daha ucuz oluyor. Çünkü buraya tanıtım amacıyla geliyorlar. Bir bayanın gardırobuna bir tane markanın ürünü girmişse, o bayan o markayı devam ettirir, kulak aşinalığı ve göz aşinalığı olur. Bir yerde alışverişe gittiği zaman o markayı almaya devam eder. Firmalarımızın da en büyük amacı budur. Van, uzun zamandır aklımda olan bir şehir. Biraz çekincelerimiz var. Oda sadece biraz uzak gibi, gerçekten de uzakmış. Gönüller bir olduktan sonra, uzaklıkların hiçbir önemi yok.

Bunu da buraya geldikten sonra anladık. İstanbul'daki, Ankara'daki ve Bursa'daki bütün firmalarımız koordine olarak, buraya ürünlerini gönderdiler. Bizim buradaki hedef kitlemiz sadece Van değil. Buradaki çevre illeri de kitleye dahil ediyoruz. Çünkü biz bir lokasyon seçiyoruz. Örneğin Konya merkezli, Aksaray, Karaman, Gaziantep ve çevre illeri bir lokasyonda hedefliyoruz. Van bizim için merkezi bir lokasyon. Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Siirt illerini baz aldık. Bu ilerde de çok ciddi reklam çalışmaları yaptık. Çevre illeri de Van'da toplamak istiyoruz. Hanımlarımızın geri dönüşleri sonrası inanılmaz bir ilgi olduğunu gördüm. Tabii ki Van'da birçok mağazamız var. Onlarda çok güzel satışlar yapıyor. Fuarımıza yerelden de mağazalarımızı aldık. Buradaki amaçların en büyük hedefi, reklam ve biz Van'da uzun vadede başarılı olacağımızı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM HANIMLARIMIZI FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ"

Öncelikli hedeflerinin Van olduğunu söyleyen Eraslankılıç, "Van ve çevre illeri bizim öncelikli hedeflerimizin içerisinde olan iller. İranlıların da burada olması bir artı avantaj. Orada da reklam çalışmaları yaptık. Hiç kimseyi ayrıştırmadan tüm kadınlara hitap ediyoruz. Alışverişi seven, modayı seven, markaları seven tüm hanımlarımızı festivalimize bekliyoruz. Fuarlarımızda genelde defileler yapıyoruz. Konserler veririz. Bu tarz etkinliklerimiz var. Burada ilk fuarımız olduğu için sadece reklam ve tanıtım fuarımız olacak.

Ama bu uzun vadeli planlarımızda muhakkak moda defileleri, söyleşiler, konser, sahne çalışmaları olacak. Fuarımıza 80 firma katılacak. Diğer illerde düzenlediğimiz fuarlara 100-150 arasında firma katılım sağlıyordu. Firmalar tabi buraya gelirken, hem tanıtım hem de ticari amaçla geldikleri için, tabii ki ticari maliyetleri yüksek oluyor. Ama yine de risk alıp gelen çok sayıda firmamız var. Bir sonraki fuarlarımızda inanıyorum ki sayı katlanarak artacaktır. Fuarımız 14-18 Eylül tarihlerinde devam edecek. Sabah 10.00'dan, gece saat 22.00'ye kadar açık olacak. Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünde her saat başı ücretsiz servislerimiz de olacak" dedi.

