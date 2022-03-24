Van’da ‘Kulüpler Arası Halkoyunları Yarışması’ sona erdi
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması’ sona erdi.
Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 11 kulübün geleneksel düzenlemeli (stilize) ve düzenlemesiz dalda sergiledikleri performansları salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken, halk oyunları ekipleri bölge yarışmalarına, oradan da Türkiye şampiyonasına gidebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.
Minikler geleneksel düzenlemeli stilize dalda Şehrivan Gençlik ve Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemeli stilize dalda Van Ahtamara Spor Kulübü, gençler geleneksel düzenlemeli stilize dalda İpekyolu Kültür Sanat Spor Kulübü ve büyükler geleneksel düzenlemeli stilize dalda ise Urartu Sanat Spor Kulübü birinci oldu.
Minikler geleneksel düzenlemesiz dalda Bal Ligi İpekyolu Hentbol Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz kategorisinde Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okulu Spor Kulübü, gençler geleneksel düzenlemesiz kategorisinde Van Ahtamara Spor Kulübü ve büyükler geleneksel düzenlemesiz kategorisinde ise Şehrivan Spor Kulübü birincilik kupasının sahibi oldular.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|30
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17