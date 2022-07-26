Van’da “Hüsn-i Hat Sergisi” açıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin usta öğreticilerinden Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu'nun “Hüsn-i Hat Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

Kültür & Sanat 26.07.2022, 17:07
Van’da “Hüsn-i Hat Sergisi” açıldı

Vah Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen “Hüsn-i Hat Sergisi”, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisinde açıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu'nun kişisel sergisini ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu’nun eserlerini inceledi. Eserler hakkında Hattat Koyuncu’dan bilgi alan Vali Ozan Balcı, serginin Van’a hayırlı olmasını diledi.

Serginin 5 Ağustos 2022 tarihine kadar açık olacağı belirtildi.

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