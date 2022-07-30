Van’da Funda Arar rüzgarı

Van Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yaz konserlerinin ilkinde Funda Arar sahne aldı. Tarihi Van Kalesi’nde bulunan Kültür Park’ta sahne alan Funda Arar, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Arar'a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahne performansı sergileyen Funda Arar, memleketi Van’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Konserin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından Funda Arar'a çiçek takdim edildi. Vali Ozan Balcı, Funda Arar'a baba ocağında olmasından ötürü mutluluğunu ifade ederek, alanı dolduran on binlere de teşekkür etti. Vali Balcı, Van'ın artık kötü olaylarla değil, sanatla, kültürle anılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Konser için Batman'dan geldiğini ifade eden üniversite öğrencisi Pelin Karahan ise Funda Arar'a büyük hayranlık duyduğunu belirterek konser için büyükşehir belediyesine teşekkür etti. İHA-DHA