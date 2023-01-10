Van’da "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağışı kampanyası başladı

Van’da Cezaevi İnfaz Kurumu kütüphanelerine gönderilmek üzere, kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kültür & Sanat 10.01.2023, 17:40
Van’da "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağışı kampanyası başladı

Adalet Bakanlığı tarafından “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” tüm Türkiye olduğu gibi Van’da da başlatıldı. Bu çerçevede Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Van Adliye binasında ‘Bir Kitap Bir Umut’ sloganıyla bir program düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ile tutukluların kendilerini geliştirmeleri, kanunlara saygılı, vatan ve milletini seven, milli, ahlaki ve insani değerlerle donatılmış, demokrasi ilkelerini benimsemiş, hür düşünceye, sorumluluk duygusuna, hoş görüye sahip olarak yeniden topluma kazandırılmalarına, sosyal hayata intibak edecek şekilde hazırlanmalarına, boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerine imkan sağlamak için iyileştirme odaklı kütüphanelerin oluşturulduğunu belirtti.

Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerini bu açıdan hükümlü ve tutukluyu yeniden topluma hazırlama yolculuğunda çok önemli ve etkili bir vasıta olarak gördüklerini ifade eden Başsavcı Yağcı, “Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyunca öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasıdırlar. ‘Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır’ sözü ise kütüphanelerin toplum nazarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir” dedi.

Ülke çapında “Bir kitap, bir umut” sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyasında 256 bin 376 kitabın kurum kütüphanelerine kazandırılarak yayın niceliğinin ve niteliğinin arttırıldığını dile getiren Yağcı, “Bu çerçevede aynı amaç doğrultusunda bugün açılışı yapılan etkinlik, ülke çapında eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Bu kampanyanın asıl amacı ise yayın sayısı bakımından yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarımızdaki kütüphanelerin kitap sayısının zenginleştirilmesi ve kütüphanelerdeki yayınların nicelik ve niteliklerinin artırılmasıdır. Kampanya süreci boyunca kişi ve kurumlar tarafından bağışlanan tüm kitaplar, ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların çağdaş infaz rejimi doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kayıt altına alınacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kitap bağış kampanyası kurdele kesimiyle başlatıldı. Kampanyaya ilk kitap ise Van Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı tarafından bağışlandı.iha

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