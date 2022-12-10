Van YYÜ’nün ‘Biz Öğretmeniz’ konseri büyük beğeni topladı

Programa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen konserde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliğinden mezun olan öğrencilerden oluşan koro, Prof. Dr. Serap Yükrük şefliğinde Van, Kırklareli, Rumeli, Ağrı, Edirne, Samsun ve Trabzon yöresine ait türküleri seslendirildi.

Konukların hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği programda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri Van yöresine ait halk oyunları sergilendi. Program, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük'e çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Van Bölge Gazetesi