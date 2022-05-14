Van YYÜ’de Naile Akıncı konferansı…

Konferansa konuşmacı olarak teşrif eden Naile Akıncı’nın koleksiyoner ve avukat oğlu Cengiz Akıncı, ünlü ressamın hayatına ve sanatına dair eşsiz bilgiler vererek, dinleyiciler için Türk kadın ressamlarının duayeni ve modern Türk resminin en güçlü peyzaj ressamlarından biri olarak nitelendirilen Naile Akıncı’nın bir ressam, bir sanatçı, bir anne olarak bilinmeyen yönlerini anlattı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık bir saat süren konferansta Cengiz Akıncı’nın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ressam Naile Akıncı’nın Van için önemine değinerek, “Ressam Naile Akıncı, Cumhuriyet kuşağının en güçlü kadın sanatçılarından ve geleneksel peyzaj anlayışını aşan özgün yapıtları ile modern Türk resminin en güçlü ressamlarından biri olarak kabul edilmiştir. Van için böylesine önemli bir değerin ikonik hale gelen eserlerinin ilimizde sergilenmesi de bizim için tarifsiz bir onurdur. 2014 yılında kaybettiğimiz Merhumeye yüce Allah’tan rahmet diliyorum; mekânı cennet olsun.” ifadelerinde bulundu.

Gerek düzenlenen sergi gerek gerçekleştirilen konferans için ilimize gelen ve sürece yoğun destek veren Ünlü Ressam Naile Akıncı’nın oğlu Cengiz Akıncı’ya teşekkür eden ve kendilerini Üniversitemizde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, duygularını; “İlimizde düzenlenen bu anlamlı sergi ve üniversitemizde gerçekleştirilen bu güzide konferans için büyük çaba sarf eden ve aynı zamanda serginin küratörü olan akademisyen ve sanatçı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Göktepe’ye, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş’a ve katkı sunan herkese kalbi duygularımla saygılarımı sunarım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hediye ve çiçek takdiminin de gerçekleştirildiği konferansa fakülte dekanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferans sonrası, Nahcivan ziyareti dolayısıyla geçtiğimiz hafta sergi açılışına katılamayan Van YYÜ Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vanlı Ressam Naile Akıncı’nın oğlu Av. Cengiz Akıncı ile birlikte 9 ila 31 Mayıs tarihleri arasında Van İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam edecek olan ‘Vanlı Ressam Naile Akıncı Anısına’ adlı resim sergisini ziyaret ederek, sergilenen eserlerle ilgili Cengiz Akıncı’dan bilgi aldı.

NAİLE AKINCI KİMDİR?

Cumhuriyet yıllarının ilk kadın ressamlarından olan Naile Akıncı, 1 Temmuz 1923'de Van'da doğdu. 1938 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nin açtığı giriş sınavını kazanarak Resim Bölümü Orta Kısmı’na kaydolan Naile Akıncı, Léopold Lévy ve Zeki Kocamemi atölyelerinde çalışarak 1943’de Resim Bölümü Orta Kısmı’ndan mezun oldu. Rahatsızlanarak altı yıl öğrenimine ara veren sanatçı, 1949’da yeniden Akademi’ye döndü ve 1952 yılında Yüksek Resim Bölümü Zeki Kocamemi Atölyesi’nden mezun oldu.

Ayrıca, öğrenimi süresince Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Şefik Bursalı’nın da öğrencisi oldu. İlk kişisel sergisini 1964 yılında İstanbul’da açan Naile Akıncı, o tarihten günümüze kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Atina ve Niigata’da elli kişisel sergi açtı. Yapıtlarıyla, yurtdışında açılan 13 ulusal ve 14 uluslararası sergiye katılan Akıncı, yedi uluslararası ödüle değer görüldü ve 1977’de üst üste kazandığı uluslararası ödüller nedeniyle Fransa’nın Riom kentindeki, Mandet Müzesi tarafından düzenlenen “Günümüzün Kadın Ressamları Sergisi’ne” ismen davet edildi.

Sanat hayatı boyunca UFACSI X. Vichy Biennali, XI. Uluslararası Trofeo Raffaello Sergisi gibi uluslararası sergilere katılan ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan Naile Akıncı 91 yaşındayken, 2014 yılında Van’ın kurtuluş günü 2 Nisan’da vefat etmiştir.