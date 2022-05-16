Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Bahar Şenliği başladı

2011 yılından sonra ilk kez gerçekleşecek olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 15. Bahar Şenlikleri, konserler, tiyatro ve sinema gösterileri, paneller, spor müsabakaları, kermes ve atölye etkinlikleri ile 10 gün boyunca öğrencileri bir araya getirecek.

Bu doğrultuda Bahar Şenlikleri’ne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Ekibi’nin folklor gösterisi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin konseri ile coşkulu bir atmosferde start verildi.

15. Bahar Şenliklerinin açılış törenine katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Van Depremi ile ara verdiğimiz ve pandemi nedeniyle de bir türlü başlayamadığımız 2011 yılından sonra ilk kez düzenlenecek olan Üniversitemizin Bahar Şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. 15.sini düzenlediğimiz şenliklerde öğrencilerimizin ders yoğunluğunu ve sınav streslerini azaltmak ve baharın gelişini güzel bir şekilde karşılamak amacıyla dolu dolu bir program hazırladık. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerini birikimli ve donanımlı bir şekilde sürdürmeleri yanında sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerinin önemli olduğu kanaatindeyim.

Bu düşünce doğrultusunda, üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle de öğrencilerimizi odak noktasına alarak birçok etkinlik hâlihazırda gerçekleşiyor. Ek olarak bahar şenliklerini de sadece belirli bir zaman dilimine hapsetmeyip yılın geneline yaymayı planlamaktayız” dedi. Üniversitenin Bahar Şenliği kültürünü ve geleneğini bu seneden itibaren tekrar başlatmak istediklerinin altını çizen Rektör Şevli, “Her sene siz sevgili öğrencilerimizin de taleplerini ve isteklerini dikkate alarak Bahar Şenliklerimizi daha da çeşitlendirmek arzusundayız. Bu vesileyle bahar şenliği etkinliklerinde emeği geçen kıymetli hocalarımıza, özverili personelimize ve her biri birbirinden değerli öğrenci topluluklarımıza kalbi hislerimle teşekkür ediyorum.

Başlangıcını büyük bir coşkuyla yaptığımız, kampüs alanında ve şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleşecek ve 23 Mayısa kadar sürecek olan bahar şenliklerimizin huzurlu, neşeli, eğlenceli bir şekilde geçmesini arzu ederek hepinize sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu. Törende açılış konuşması yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ise, öğrencilerin nitelikli eğitim almalarına katkı sağlayan her bilimsel ve akademik etkinliğe olduğu gibi, sergiler, konserler, şiir dinletileri, spor müsabakaları, bahar şenlikleri gibi sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının da en doğal gereksinimleri ve hakları olduğunu dile getirdi.

Her gün birbirinden farklı programlarla öğrencileri bir araya getireceklerini vurgulayan Baydaş, “Bahar Şenlikleri kapsamında ayrıca Gençlik Sokağı kuruyoruz. Rektörlük karşısındaki prefabriklerde TÖMER bünyesinde kurulacak Gençlik Sokağı’nda saat 16.00’da başlayan müzik, söyleşi, oyunlar ve farklı sosyal etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlikler, Bahar Şenlikleri sonrasında da devam edecektir. Bugün başlayan konserler, sinema, tiyatro gösterimleri, kermesler, atölye çalışmaları ile seminerlerin ve panellerin de yer aldığı, kampüs alanında ve şehrimizin çeşitli noktalarında 23 Mayısa kadar sürecek olan bahar şenliklerimizin huzurla, sevinçle, keyifle, geçmesini diliyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 15. Bahar Şenlikleri açılış törenine Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra; Eşi Duygu Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Sedat Yayla, 40. Yıl Etkinlik Komisyonu Üyeleri ve fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, birçok akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı.

Bölgegazetesi