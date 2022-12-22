Van Türk Musiki Derneği 29. yıl kapanış konserine hazırlanıyor

Van Türk Musiki Derneği tarafından hazırlanan konser, Van Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile sanat müziği severlerle buluşacak. Türk Sanat Müziği konseri ile hem 2022 yılını, hem de 29. sanat yılı kapanışını yine hazırladıkları muhteşem sanat müziği eserleriyle yapacak olan dernek, 25 Aralık 2022 Pazar akşamı Van Devlet Tiyatrosunda yerini alacak.

Sunumunu şair-yazar ve radyo televizyon programcısı Hakan Pütün’ün yapacağı konserle ilgili açıklamalarda bulunan Şef Ferhat Kılınçarslan; “29. sanat yılımıza veda ediyoruz. Bu anlamda 2023 yılında Van Türk Musiki Derneği olarak 30. sanat yılımıza özel konser ve etkinliklerle yine sanatseverler ile buluşacağız.

Dernek bünyesinde hepsi bir birinden farklı meslek erbabı birçok üyemiz var ve hepimiz adeta bir aile gibiyiz. Hal böyle olunca sonuçta çok güzel işler çıkıyor ve bunu hem Vanlı hemşehrilerimiz hem de çevre il ve ilçelerde düzenlediğimiz programlarla buluşturuyoruz. Türkiye'nin en köklü musiki derneklerinden biriyiz ve buna layık olmaya çalışıyoruz. 25 Aralık Pazar akşamı tüm sanat müziği severleri konserimize bekliyoruz” dedi.İHA