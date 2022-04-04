Van Tarım Fuarı yoğun ilgi gördü! Vanlılar tarafından ilgiyle karşılandı

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 80 stantta 192 markanın sergilendiği fuar, yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Tarım sektörünü Van'da buluşturan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan fuar, çok sayıda ilden firmanın katılımıyla Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

12. düzenlenen Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda, tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda gibi ürünlerinin yanı sıra, 81 ilden gelen yöresel lezzetler yer aldı. 12. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda başta Van olmak üzere, çok sayıda ilden firmalar ürünlerini sergiledi. Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyeleri fuarı yoğun bir şekilde ziyaret etti.

"TARIM FUARLARI SEKTÖRÜN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR"

Fuarın son günü gazetemize açıklamalarda bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun, "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, artık sektöründe marka haline gelen bir fuar haline geldi. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Doğu Anadolu'nun en büyük, ülke genelinde ise ilkler arasında yer alan bir fuar olma başarısı gösterdi.

Gün geçtikçe gerek katılımcı, gerek ziyaretçi, gerekse firma anlamında profesyonelleşerek gelişen, büyüyerek devam eden fuarımız, insanların beklediği önemli buluşma alanlarından bir tanesi haline geldi. Fuarımızda sektörün önemli kurum ve kuruluşlarından oluşan, 80 stantta 192 marka sergilendi. Tarım fuarları sektörün gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Doğu ve Güneydoğu ekseninde Ortadoğu sektörünün buluşma noktası olan fuar, bölgenin en verimli aktivitelerinden biridir.

Tarımda önemli arazilere sahip olan bölgemizin tarımsal üretiminin arttırılması için uygulanacak olan Milli Tarım Projesi sonucunda bölgede oluşacak verimliliğin izlenmesi, gelişen yeni teknolojilerin tanıtılması ve yeni kurulacak bağlantıların merkezi olması hasebiyle fuarımız büyük önem arz etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tarımsal gelişmelerin en güzel takip yeri olan fuarımız yurt içi ve yurt dışı katılımcıları ile ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Her geçen yıl gelişerek büyüyen fuar, Ortadoğu ve İran başta olmak üzere bölgede bilinen ve beklenen fuar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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