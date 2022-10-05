Van Tanıtım Günlerine 2 milyon ziyaretçi bekleniyor

Van Dernekler Federasyonu (VanFED) organizasyonu ile İstanbul da 20 – 23 Ekim 2022 günü Yenikapı Etkinlik Alanında #BenDeğilBizOlmaAnlayışıyla “Van Tanıtım Günleri” yapılacak. 16 milyonun yaşadığı İstanbul’da yapılan etkinlikte hedef 2 milyon ziyaretçi,

BÜYÜK ÖNEME SAHİP İLK KEZ YAPILACAK

Bir çok il 30.’ncusunu yapmaya hazırlanırken Van ilk kez bu kadar büyük ve kapsamlı bir organizasyon ile İstanbul’da tanıtılmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Van Dernekler Federasyonu Başkanı M. Fatih Yağız, “Van’ı ilk kez İstanbul’da tanıtmak için çalışmalarımıza hız verdik. Diğer iller her sene illerini tanıtırken Van tanıtım günleri bu sene ilkine imza atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gerekli izin yazılarını aldık.

20-23 Ekim’de ilimizi en iyi şekilde tanıtmak için yola çıktık, Van ile başlayın, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de tanıtım günleri adına lansmanımızı gerçekleştirdik. Van Şehrimizi en güzel bir şekilde tanıtmak, Valiliğimizi, Büyükşehir Belediyemiz, İl Kültür Müdürlüğümüz, İlçe Belediyelerimiz, Üniversitelerimiz, Ticaret odası, Ticaret Borsası, Esnaf Odaları Birliği gibi tüm kurumlarımız ile orda olmayı arzu ediyor, onların gücünü yanımızda görmek istiyoruz.

İstanbul’da bulunan 500 bine yakın Vanlıyı bir araya getirip Van’ı en iyi şekilde tanıtmak gibi bir derdimiz var. Van’dan ve İstanbul’dan gelen kurum kuruluşlarımızla birlikte farklı kültürlere sahip 80 ilimizin insanları ve yabancı turistleri İstanbul yenikapıda buluşturup kültür etkileşiminde bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun yanında fuar süresince ziyarete gelenlerin Tarih, Kültür, Sanat, Van Kahvaltısı ve Mutfağından bir birinden lezzetli örnekler bulacakları bir organizasyon olmasını planlıyoruz.

Bu tanıtım günleri şahısların değildir, bu tanıtım günleri A’dan Z’ye tüm Vanlı ve Van’da yaşayan vatandaşlarımızındır. Bu konuda elbette odalarımız, yöneticilerimiz, siyasetçilerimiz ve her kesimden insanlarımızı İstanbul’a davet ediyoruz. Bu konuda da bize desteklerini esirgememelerini arz ediyoruz. Yapacağımız bu tanıtım günleri içinde hedefimiz 2 milyon insanı bir araya getirmektir. Sadece Vanlı değil, her kesimden insanların gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. #OrtakAkılBirlikteÇözüm İle Van’ın güzelliklerinin yanı sıra halkların buluşmasını da sağlayacağız.”

Vanekspers