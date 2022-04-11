Van polisi görev yaptığı şehri türkülerle tanıttı

Van’ın huzur ve asayişi için başarılı görevlere imza atan Van polisi, bu kez görev yaptığı şehrin tanıtımı için farklı bir çalışma yaptı. Birbirinden güzel türküler eşliğinde hünerlerini sergileyen polisler, Van’ın tanıtımına katkı sağladı.

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda kentin yerel türkülerini seslendiren polisler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan bir klip hazırladı. Klipte Akdamar Kilisesi ve tarihi camiler ile Van Gölü sahilinin muhteşem manzarası da yer aldı.

Emniyet, hazırlanan kliple Van Kalesi, Edremit Kız Kalesi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Van Müzesi, Van Kedi Evi, eski Van evleri, Van balığı av serüveni, ters lale, balık göçü, Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası ve Hoşap Kalesi gibi birçok tarihi ve turistik yerin yanı sıra, meşhur Van kahvaltısının da tanıtımını yaptı. Polisin hem çaldığı hem seslendirdiği tanıtım klibinde bekçi ve öğrenciler de yer aldı.