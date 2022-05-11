Van Müzesine kayıtlı 88 eser kayıp

Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinde yayınlanan listede, Van Müzesi Müdürlüğü’nden kaybolan 88 adet tarihi eserin bilgisi paylaşıldı.

Bazı eserlerin fotoğraflarında verildiği listede, eserin envanter numarasından, teknik özeliklerine kadar detaylı bilgilerde verildi.

İşte Van Müzesinde kaybolan eserlerin listesi:

Envanter No: 21.5.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam renginde, ağız kenarı kırık, boyun silindirik, gövde uzunca armut şeklinde, kaide düz, kısmen kireçli.

Fotoğraf: Yok

Envanter No: 19.1.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Damarlı açık yeşil renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik ve kalın, göbde büyük armut şeklinde, kaide içbükey.

Fotoğraf: Yok

Envanter No: 18.3.82

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Şerit şeklinde, alt kısmı geniş, üst kısma doğru daralıyor, üzerinde sarı – kırmızı- yeşil ve kahverengi süslemeler yer alıyor.

Fotoğraf: Yok

Envanter No: 19.28.92

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Bronz

Tanımı: Zürafa şeklinde. Boyun uzun, ağız küt bir yapıda. Gövde yine uzun ve üzeri boğumlarla süslenmiş. Gövde ile boynun birleştiği yerde küçük bir delik var. Kuyruk kısmında enine çizgiler mevcut.

Fotoğraf: Yok

Envanter No: 7.21.83

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkli, boyundan yukarısı kırık, göbde uzunca armut şeklinde, kaide düz, kireçli.

Fotoğraf: Yok

Envanter No: 19.17.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Ağız geniş ve kenarı dışa dönük, gövde yuvarlak ve üzeri boyunca çatlaktır. Vazo şeklindedir.

Fotograf: Yok

Envanter No: 8.2.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun kısa, gövde armut şeklinde ve üzeri düşey yivli, kaidenin kenarları çıkıntılı fakat kırılmış, kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.75.92

Eserin Adı ve Cinsi: İğne – Bronz

Tanımı: Başlık kısmı haşhaş motifli. İğne kısmı uzun ve ucu sivri.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.37.92

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Bronz

Tanımı: Baş kısmı yaban keçisi şeklinde. Ayaklar düz ve öne doğru uzanmış durumda. Gövde şeklinde yapılmış kabın ağzı dışa dönük ve boyun kısmında çizgisel süslemeler var. Arka kısmı kulplu. Kaidesi düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.29.92

Eserin Adı ve Cinsi: Koç Figürini – Bronz

Tanımı: Boynuzların uçları sivri. Gözler ve ağız belirgin. Gövde üzerinde çentikler halinde süslemeler ve küçük bir kulp var.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.31.92

Eserin Adı ve Cinsi: At Figürini – Bronz

Tanımı: Yüz kısmı belirsiz. Ağız küt ve boyun uzun. Gövde inceltilmiş. Ayaklar düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.35.92

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Bronz

Tanımı: Stilize insan figürini. Burun ve gözler belirgin, kulaklar yuvarlak ve biri delikli. Gövde yuvarlak ve kafes şeklinde. Kol yerlerinde halkalar var. Kafa kısmının arka tarafında küçük bir kulp bulunmakta.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.41.92

Eserin Adı ve Cinsi: Kulp – Bronz

Tanımı: Gövdesi yüzükoyun uzanmış insan, baş kısmı hayvan şeklindedir. Boyun şişkin, ayaklar düzdür.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.44.92

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Bronz

Tanımı: Baş kısmı keçi şeklinde, boynu uzun ve boynuzları boynun bittiği yere kadar yay şeklinde uzanmaktadır. Gövde üzerinde çizgisel bezemeler vardır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.73.92

Eserin Adı ve Cinsi: İğne – Bronz

Tanımı: Başlık kısmı nar motifli, iğne kısmı ince ve ucu sivri. Oksitli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.74.92

Eserin Adı ve Cinsi: İğne – Bronz

Tanımı: Başlık kısmı haşhaş motifli. İğne kısmı uzun ve ucu sivri.

Fotograf: Yok

Envanter No: 33.5.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam renginde, ağız kenarı geniş ve dışa dönük, boyun silindirik, gövde küre şeklinde ve üzerinde spiral çıkıntılar var, kaide belirtilmemiş.

Fotograf: Yok

Envanter No: 30.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Genişçe ve halka şeklindedir. Üzerinde kahverengi, yeşik ve sarı renkte süslemeler mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 29.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Genişçe ve halka şeklindedir. Üzerinde yeşil, sarı ve siyah süslemeleri mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 25.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Genişçe ve halka şeklindedird. Bir yerinde kırık olup sonradan yapıştırmadır. Üzerinde yeşil, sarı, mavi ve kahverengi süslemeler mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 22.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Halka şeklinde olup, üzerinde kahverengi, siyah ve yeşil renkte süslemeler mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 30.9.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Beyaz renkte, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik, gövde şişkince yuvarlaktır. Kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 48.3.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşilimsi renkte olup ağız kenarı geniş ve dışa dönüktür. Ağız kenarının altı hafif kırıktır. Boyun silindirik, gövde armut şeklindedir. Kaidenin altı hafif şişkindir.

Fotograf: Yok

Envanter No: 46.3.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkte olup ağız dışa dönüktür. Boyun silindirik ve uzun. Gövde armut biçimli olup kısmen oksitlidir. Kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 62.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Gökmavisi renginde olup, ağız kenarı dışa dönültür. Boyun silindirik, gövde armut şeklinde, kaide hafif çukurdur. Kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Hata! Dosya adı belirtilmemiş.

Envanter No: 14.195.99

Eserin Adı ve Cinsi: Madalyon – Altın

Tanımı: Yuvarlak yapılı, baskı kalıp tekniğinde, kuş başlı, aslan gövdeli, boynuzlu ve kanatlı bir fantastik yaratık resmedilmiştir. (Sahte)

Hata! Dosya adı belirtilmemiş.

Envanter No: 14.194.99

Eserin Adı ve Cinsi: Madalyon – Altın

Tanımı: Yuvarlak yapılı, çevrede iki yiz dolanıyor. Üzerinde sola yönelik durumda boğa üzerinde, kanatlı, başında tek boynuzlu taç bulunan tanrı tasvir edilmiş. (Sahte)

Envanter No: 19.76.92

Eserin Adı ve Cinsi: İğne – Bronz

Tanımı: Başlık kısmı haşhaş motifli. İğne kısmı uzun ve ucu sivri. Oksitli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 20.47.92

Eserin Adı ve Cinsi: S. Mühür – Bronz

Tanımı: Silindirik ve ortası delikli. Üzerinde çizgisel bezemeler var.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.91.92

Eserin Adı ve Cinsi: Balta – Bronz

Tanımı: Üst kısmında iki adet yuvarlak çıkıntı var. Sap geçme yeri yivlerle süslü.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.114.92

Eserin Adı ve Cinsi: Burunluk – Bronz

Tanımı: Alt kısmında sekiz adet küçük delik var. Bu deliklerin hemen üstünde aslan ve keçi figürleri resmedilmiş. Daha üstte ise üçgen şeklinde, içi noktalı geometrik motifler yer almakta. Oksitli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 11.14.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Kireçlenmeden dolayı beyaz bir görünüm almış, ağız kenarı dışa dönük, boyun kısa, gövde uzun, kaide kısmı sivri.

Fotograf: Yok

Envanter No: 5.328.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Lacivert renkte, ağız dışa dönük ve kırık. Boyun ince uzun, gövde armut şeklinde. Kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 9.80.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkte, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik, gövde basık armut şeklinde, kaidenin ortası hafif çukur, kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 5.271.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Çok küçük. Ağız dışa dönük, gövde şişkin, kaide düz. Cam sarısı renginde.

Fotograf: Yok

Envanter No: 12.3.81

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkli, ağız kenarı dışa dönük, çift kulplu, küre gövdeli, kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 9.165.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Damarlı açık yeşil renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik, gövde büyük armut şeklinde, bir yerden delik, kaide iç bükey. Kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 21.2.83

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Gökmavisi renginde, ağız kenarı dışa dönük, boyun uzun ve silindirik, gövde armut şeklinde, kaide düz, kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 15.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Halka şeklinde olup, üzerinde kahverengi, yeşil ve sarı süslemeler mevcuttur. Boş yerinde kırık olup sonradan yapıştırmadır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 12.2.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Bronz

Tanımı: Uçlar küt ve köşeli, gövde belirgin şerit şeklinde ve kalın, ortada elips şeklinde bir kabartma mevcut. Oksitli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 7.11.83

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Damarlı yeşil renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik ve kalın, gövde büyük armut şeklinde, kaide içbükey, kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 7.15.83

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşilimsi renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik ve uzun, gövde armut şeklinde, kaidenin ortası hafif çukur, kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 4.152.81

Eserin Adı ve Cinsi: Öküz Başı – Pişmiş Toprak

Tanımı: Kahverengi hamur, kırmızı cilalı, öküz başı şeklinde yapılmış olup, boyun kısmı ve boynuzları kırıktır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 11.3.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Gökmavisi renginde, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik ve kısa, gövde uzunca armut şeklinde, kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 4.146.81

Eserin Adı ve Cinsi: Gözyaşı Şişesi – Cam

Tanımı: Damarlı mavi renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun silindirik, gövde armut şeklinde, kaide düz. Kırılmış ve yapıştırılmıştır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 4.137.81

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Biraz yassı, üzerinde kahverengi, siyah renklerle süsleme var, kireçli, iki parça halinde yapıştırılmıştır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 5.267.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Ağız ve boynun fazlaca bir kısmı kırık. Cam yeşili renginde. Gövde şişkin, kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 5.218.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Ağız kenarı dışa dönük bir şekilde ve bir kısmı kırıktır. Uzun silindir şeklinde, boyunda bir kırılmadan dolayı delik var. Armut biçimli gövdeli. Kaide düzdür.

Fotograf: Yok

Envanter No: 25.1.74

Eserin Adı ve Cinsi: Altın

Tanımı: Bizans, Romanus IV. 1068-1071

Fotograf: Yok

Envanter No: 6.269.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam yeşili renginde, ağız dışa dönük. uzun boyunlu ve gövde armut şeklinde. Kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 9.164.82

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Mavi renkli, ağız kenarı geniş, dışa dönük ve üzeri yivli, boyun silindirik ve kısa, tek kulplu, gövde silindirik ve çatlak, kaidenin ortası çukur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 5.327.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam yeşili renkte, ağız dışa çıkıntılı, boyun kısa, gövde armut şeklinde olup. Kırılmış ve yapıştırılmıştır, eksiklikler vardır. Kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 14.17.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam renginde, ağız kenarı dışa dönük, boyun uzun ve silindirik, gövde sağlam.

Fotograf: Yok

Envanter No: 17.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Halka şeklinde olup, üzerinde siyah, yeşil, kahverengi ve sarı süslemeler mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 21.1.84

Eserin Adı ve Cinsi: Bilezik – Cam

Tanımı: Halka şeklinde olup, üzerinde siyah, kahverengi, yeşil ve sarı süslemeler mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 6.40.89

Eserin Adı ve Cinsi: Alınık – Bronz

Tanımı: Yuvarlak madalyon, içerisi merkezden dağılan 7 adet yaprakla doldurulmuş. Bunlar madalyonun çevresinde kaynaştırılmış, madalyonun altında 5 adet püskül var. Püsküllerin ucundaki yaprakların alt kenarı zigzaglı bitiyor. Oksitli

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.81.92

Eserin Adı ve Cinsi: İğne – Bronz

Tanımı: Başlık kısmı top şeklinde. İğne kısmı ince ve ucu sivri. Oksitli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 21.28.77

Eserin Adı ve Cinsi: Küp – Pişmiş Toprak

Tanımı: Kiremit kırmızısı cilalı, ağız kenarı dışa dönük ve bir yerden az kırık. Boyunla gövdenin birleştiği yerde dairesel bir kabartı var, omuzda iki delik, yuvarlak gövde, kaide düz, kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 11.39.81

Eserin Adı ve Cinsi: Çömlek – Pişmiş Toprak

Tanımı: Açık kahverengi hamur, ağız kenarı dışa dönük, yer yer kırık ve çatlak olup yapıştırılmıştır. Omuzda dairesel iki yiv arasında dalga şeklinde çizgi ve nokta bezeme ile üç adet memecik yer almaktadır. Basık gövde, kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 13.22.84

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Pişmiş Toprak

Tanımı: Kum ve toprak katkılı hamurdan yapılmış olup tahminen boğa figürinidir. Üzerinde kızıl kahverengi astar vardır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 10.17.84

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşilimsi renkte, ağız kenarı dışa dönük olup oldukça geniştir. Boyun kısa, gövde yuvarlak.

Fotograf: Yok

Envanter No: 21.3.83

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkte, ağız kenarı dışa dönük, boyun kalın ve silindirik, gövde basık, kaide hafif çukurdur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.108.92

Eserin Adı ve Cinsi: Obje – Bronz

Tanımı: Üst kısmı küre şeklinde ve üzerinde sekiz adet delik ve içinde çıngırak var. En üstte minyatür havyan başı mevcut. İğne şeklinde olan alt kısmında ise çizgisel süslemeler görülmekte. Oksitli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 4.39.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Açık yeşil renkli, ağız kenarı iki aşamalı ve kırık, boyun kısa, gövdeye geçişte derin bir yiv var. Gövde yuvarlak ve dairesel yivler var. Kaide bombeli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 4.17.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam yeşili renginde, ağız kenarı dışa çıkıntılı, boyun uzun, gövde armut şeklinde ve kaide düzdür. Kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 2.22.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkli olup yanma neticesinde gri ve mavimsi bir renk almıştır. Kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 2.25.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Cam renkli, ağız ve boynun bir kısmı kırık. Gövde armut şeklinde, kaide düz.

Fotograf: Yok

Envanter No: 1.2.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renklidir. Ağız kenar dışa dönük. Kaidesi düzdür.

Fotograf: Yok

Envanter No: 1.1.80

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renklidir. Ağız kenarı dışa dönük, boyun ince uzun, gövdeye keskin bir geçiş var. Kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 6.56.79

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Yeşil renkli, ağız kenarı dışa dönük, boyun uzun ve silindirik, gövde armut biçiminde, kaide biraz çukur, kısmen kireçli.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.16.29

Eserin Adı ve Cinsi: Düğme – Bronz

Tanımı: Kelebek şeklinde.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.17.171

Eserin Adı ve Cinsi: Boncuk – Cam

Tanımı: Kahverengi, açık ve koyu mavi ile beyaz renklerden oluşmui bir dizidir.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.31.2

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Bronz

Tanımı: Baş tarafında bir çıkıntı mevcuttur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.35.2

Eserin Adı ve Cinsi: İnsan Heykelciği – Bronz

Tanımı: İlkel tipte yapılmıştır. Kollar yarım ay çeklinde açıktır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.35.3

Eserin Adı ve Cinsi: İnsan Heykelciği – Bronz

Tanımı: İlkel tipte yapılmış olup kafa kuş kafasına benzemektedir. Kollar ve ayaklar yarım ay şekinde açıktır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.35.14

Eserin Adı ve Cinsi: Necef

Tanımı: Sarı, cam rengi ve mavi.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.37.6

Eserin Adı ve Cinsi: Mühür – Bronz

Tanımı: Silindir biçiminde olup üstte kırık bir kulp mevcuttur. Baskı yüzü yandadır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.50.3

Eserin Adı ve Cinsi: Fibula – Bronz

Tanımı: Orta kısmı şişkince, ipnesi sağlam.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.50.48

Eserin Adı ve Cinsi: Yüzük – Cam

Tanımı: Cam renginde olup yumurta biçimlidir. Üzeri kireçlenmiştir. Boyun ağıza doğru genişlemektedir. Ağız gayri muntazam yapılmıştır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.50.60

Eserin Adı ve Cinsi: –

Tanımı: Devetüyü renginde olup boyun ağıza doğru genişlemektedir. Ağız kenarı dışa dönüktür. Gövde kabarcık serpme motifi mevcuttur. Kaide çukurdur.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.50.68

Eserin Adı ve Cinsi: Toka – Bronz

Tanımı: Toka kısmı üçgen motifli olup içi taranmıştır. İğnesi yaylıdır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 74.53.5

Eserin Adı ve Cinsi: Figürin – Bronz

Tanımı: Sahtedir. Ayaklar kısadır. Boynuzlardan biri kırıktır. Üzerinde yeşil boya mevcuttur. Sahtedir.

Fotograf: Yok

Envanter No: 11.1.75

Eserin Adı ve Cinsi: Baston Başlığı – Fildişi

Tanımı: İnsan başı olarak yapılmış. Başta tepelik, örgülü saç, gözler delik, burun kulak belirtilmiştir. Boyunda beş sıra nokta işleme var.

Fotograf: Yok

Envanter No: 13.1.75

Eserin Adı ve Cinsi: Yüzük – Altın

Tanımı: Yuvarlak, halka üzerinde daire şeklinde bir kaş var. Mavi kaşın etrafında gruplar halinde nokta süslemeler var.

Fotograf: Yok

Envanter No: 39.8.75

Eserin Adı ve Cinsi: Taç – Bakır

Tanımı: Yarım küre şeklindedir. Dibinde delik vardır.

Fotograf: Yok

Envanter No: 63.50.75

Eserin Adı ve Cinsi: Çömlekçik – Pişmiş Toprak

Tanımı: Kahvereng, hamur, ağız içe dönük. Ağız kenarında küçük bir memecik var.

Fotograf: Yok

Envanter No: 63.81.75

Eserin Adı ve Cinsi: Şişe – Cam

Tanımı: Açık sarı renkte, yuvarlak halkalı ağız, kısa bir boyun, omuz ile ağız arasında küçük iki kulpçuk var.

Fotograf: Yok

Envanter No: 19.85.92

Eserin Adı ve Cinsi: Cerrah Aleti – Bronz

Tanımı: Sap kısmı ince ve üzerinde çizgisel süslemeler var. Uç kısmı yassı ve deforme olmuş. Oksitli.

Fotograf: Yok