Van Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" için finalinde

Görkemli yapısıyla dikkat çeken dünyanın tek Urartu müzesi ve Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük müzesi olan Van Urartu Müzesi, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kaldı.

Kültür & Sanat 16.12.2021, 09:20
Van Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" için finalinde

Van Urartu Müzesi 13 bin 200 metrekarelik yeni binasıyla, 27 Ağustos 2019'dan bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Avrupa'nın en büyük müzesi olarak değerlendirilen Van Müzesi'nde 42 bin eser bulunurken, bunların sadece 2 bin 600'ü sergileniyor. Avrupa Müze Forumuna 31 Mayıs 2021’de başvurusu yapılan müze, başvuru sonrası yapılan incelemede belirlenen 37 maddelik şarta uygun görüldü. Jüri tarafından incelenen müze, kasım ayında yapılan ön elemeyle finale kalandı. Finale kalan 59 müze içinde Türkiye’de Van Urartu Müzesi’nin yanı sıra Tunceli Müzesi de yer alıyor.

“Müzemiz her yönüyle birinci olmayı hak ediyor”
İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Urartu Müzesi’nin cazibe merkezleri kapsamında 2019 yılında faaliyete girdiğini anımsattı. Müze açılışının pandemi sürecine denk gelmesi nedeniyle yeterince ilgi odağının olmadığını ifade eden Vali Bilmez, “Bu yıl ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne müzemiz de müracaat etti. Bu müzeler 37 maddelik kriterlere tabi tutuldu. Açıklanan karara göre müzemiz de 59 müzeyle birlikte finale kaldı. Biz bunu hem müzemizin tanıtımına yapacağı katkı açısından hem ilimizin tanıtımına ve turizmine yapacağı katkıdan dolayı önemsiyoruz. 2022 yılının bahar ayında finaller açıklanacak. İnşallah Van Urartu Müzesi birinci olur. Müzemiz her yönüyle birinci olmayı hak ediyor” dedi.


Van Urartu Müzesinin Avrupa’daki müzeler arasında ilk 59’a girmesinin bile bir başarı olduğunu dile getiren Bilmez, bu durumda bile kentin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.İHA

Yorumlar (0)
9
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 17 39
2. Hekimoğlu Trabzon 17 37
3. Sivas Belediyespor 17 31
4. Afjet Afyonspor 17 31
5. Çorum FK 17 31
6. Bodrumspor 17 30
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 17 30
8. Ankaraspor 17 29
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 17 26
11. İnegölspor 17 24
12. Serik Belediyespor 17 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 17 19
16. Sarıyer 17 15
17. Adıyaman FK 17 13
18. Ergene Velimeşespor 17 12
19. Kahramanmaraşspor 17 7
20. Niğde Anadolu FK 17 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 15 22
11. Boluspor 16 21
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 16 18
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10