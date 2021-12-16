Van Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" için finalinde

Van Urartu Müzesi 13 bin 200 metrekarelik yeni binasıyla, 27 Ağustos 2019'dan bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Avrupa'nın en büyük müzesi olarak değerlendirilen Van Müzesi'nde 42 bin eser bulunurken, bunların sadece 2 bin 600'ü sergileniyor. Avrupa Müze Forumuna 31 Mayıs 2021’de başvurusu yapılan müze, başvuru sonrası yapılan incelemede belirlenen 37 maddelik şarta uygun görüldü. Jüri tarafından incelenen müze, kasım ayında yapılan ön elemeyle finale kalandı. Finale kalan 59 müze içinde Türkiye’de Van Urartu Müzesi’nin yanı sıra Tunceli Müzesi de yer alıyor.

“Müzemiz her yönüyle birinci olmayı hak ediyor”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Urartu Müzesi’nin cazibe merkezleri kapsamında 2019 yılında faaliyete girdiğini anımsattı. Müze açılışının pandemi sürecine denk gelmesi nedeniyle yeterince ilgi odağının olmadığını ifade eden Vali Bilmez, “Bu yıl ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne müzemiz de müracaat etti. Bu müzeler 37 maddelik kriterlere tabi tutuldu. Açıklanan karara göre müzemiz de 59 müzeyle birlikte finale kaldı. Biz bunu hem müzemizin tanıtımına yapacağı katkı açısından hem ilimizin tanıtımına ve turizmine yapacağı katkıdan dolayı önemsiyoruz. 2022 yılının bahar ayında finaller açıklanacak. İnşallah Van Urartu Müzesi birinci olur. Müzemiz her yönüyle birinci olmayı hak ediyor” dedi.



Van Urartu Müzesinin Avrupa’daki müzeler arasında ilk 59’a girmesinin bile bir başarı olduğunu dile getiren Bilmez, bu durumda bile kentin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.İHA