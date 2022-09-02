Van kültürünün asırlık ayakkabısı günümüze uyarlandı

Van’da ayakkabı imalatı ve tamiri yapan Mecit Emen (53), tamamen doğal malzemelerden yapılan ve yörede ‘reşik' diye tabir edilen ayakkabıyı günümüze uyarladı. Keçi kılı ve kendirden yapılan ‘reşik’, Van'daki ayakkabı ustası Mecit Emen’in elinden günümüze taşınıyor.

Reşik ayakkabısının son temsilcisi olan Emen, ayakkabının taban kısmını günümüze uyarladı. Tamamen doğal malzemelerden yapılması nedeniyle kaşıntı, terleme, mantar ve kokuya neden olmayan reşik, dünyada birçok ülkeye gönderiliyor. Reşik gelen özel sipariş üzerine şu ana kadar Almanya, Avustralya, Kanada ve Amerika gibi birçok ülkeye gönderildi.

“Birçok ülkeye siparişleri gönderdik”

İHA muhabirine konuşan yöresel ayakkabı ustası Mecit Emen, 33 yıldır ayakkabı üretimi ve tamiri yaptığını belirtti. Keçi kılından elde edilen malzemeye taban takarak ayakkabıya dönüştürmesiyle birlikte ‘reşik’ ile taştığını ifade eden Emen, daha sonra üretilen ayakkabıları folklor ekipleri için yapmaya başladığını söyledi. Emen, “Daha sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinde siparişler aldım.

En son ise yurt dışına göndermeye başladık. Talep aldığımız Almanya, Avustralya, Kanada ve Amerika gibi birçok ülkeye siparişleri gönderdik. Keçi kılının su çekmeme gibi bir özelliği var. Koku, ter, mantar ve kaşıntıya sebep olmuyor. Biz bu yöresel ayakkabıyı güncelleyerek günümüzde giyilecek bir hale getirdik” dedi.

“Yöresel giysilerle beraber kullanılan bir model haline geldi”

Bölgede sadece kendisinin bu ayakkabıyı ürettiğini dile getiren Emen, “Kültürel mirası devam ettirmede iyi bir ivme kazandık. Son zamanlarda yöresel giysilerle beraber kullanılan bir model haline geldi. Müşterinin talebine göre üretim yapmaya devam ediyoruz. Ayakkabının üzerindeki nakışları kadınlar yapıyor. Bu yüzden daha hızlı bir üretime geçtik” diye konuştu.