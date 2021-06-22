Van Kalesi’nde Urartu ve yöresel kıyafet defilesi hazırlığı

Van Olgunlaşma Enstitüsü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle tarihi Van Kalesi’nde düzenlenecek Urartu ve bölgeye has yöresel kıyafet defilesi için hazırlıklar sürüyor.

Kültür & Sanat 22.06.2021, 11:31 22.06.2021, 12:11
Van Kalesi’nde Urartu ve yöresel kıyafet defilesi hazırlığı

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan Hakkari ve Bitlis illerine de hizmet veren 4 idareci ve 24 usta öğreticisi bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Enstitüde bulunan el dokuması kilimler, yöresel kıyafetler, çeşitli el sanatları teknikleri atölyelerinde Urartulu kadınların takı ve göz alıcı kıyafetleri başta olmak üzere Van’ın unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkıyor.

“Tarihi günümüze taşımayı hedefliyoruz”
İHA muhabirine konuşan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, Van’ın zengin bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Evliyaoğlu, “İnsanların geçmiş tarihe ilgisi oldukça yoğun. Biz bunların sadece literatürde, üniversite ve kitaplarda kalmasından yana değiliz. Bu ortaya çıkan motifleri kıyafetler üzerine uyarlanarak, günlük hayatta da kullanılmasını istiyoruz. Sadece kıyafetlerle sınırlı kalmayacak, bunların dışında ev tekstili ya da çeşitli hediyelik objeler üzerinde de Urartu motiflerini kullanarak, insanları geçmiş tarihi ile barıştırıp tarihi günümüze taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“İnsanların ilgisini çekiyor”
Geçmişte Van’a ait olan kültürü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Evliyaoğlu, “Burada önemli bir misyon üstlendik. Bunun sebebi ise insanlar geçmişleriyle biraz kopuk oldukları, özellikle genç nesillerin bunu biraz daha anlamlı yaşayabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle onlara hitap edebilecek dizaynlar oluşturarak, sıkılmadan bu konunun içine almak için özel çalışmalarımız var ve çok keyifle de yapıyoruz. Özellikle kimlik ve mesnetli çalışmalara çok özen gösteriyoruz, çünkü güvenirliği arttıran bir şey bu. O yüzden hangi deseni nereden aldıysak, yanına onunla ilgili mutlaka görselini veya ürünün kimliğini sergiliyoruz. Çalışma yapılış tekniği, hangi duvar deseninden alındığı ya da hangi kitapta bununla ilgili bilgi olduğunu mutlak şekilde bilgilendiriyoruz. İnsanların çokta ilgisini çekiyor. Bu bölgede ilk defa yapılan bir şey. Urartu ile ilgili motiflerin kıyafetler üzerinde taşınması, bu anlamda çok keyifli bir süreç geçirdik ve aynı zamanda insanlarında ilgisini çekmeyi başardık ve daha artacağını da düşünüyorum” diye konuştu.

“Van ve Urartu koleksiyonumuzu Van Kalesi’nde sergilemek istiyoruz”
Pandemi nedeniyle ertelenen Urartu ve yöresel kıyafet defilesinin bu yıl yapılacağını anımsatan Evliyaoğlu, “Daha önceden bir defile planımız vardı, fakat pandemi koşullarından dolayı ertelemek zorunda kaldık. Van ve Urartu koleksiyonumuzu Van Kalesi’nde veya yanında bulunan müzede sergilemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Mutlaka bir sene sonu defilesi veya sergisi yapmamız gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi de bu yönde. Yıllık veya 2 yıllık yaptığınız çalışmaların halk ile bütünleşmesi lazım. Önümüzdeki seneye kalmadan bir defile planlarımız içinde yer alacak. Olgunlaşma enstitüsü Türkiye geneli 24 tane var. Van paralelinde Erzurum’da açıldı. Van, Hakkâri ve Bitlis’i içine alan önemli bir kuruluş. Eğitim kurumu olarak görüyoruz. Halkın ve bu konuyla ilgili olan tüm herkesin desteğini bekliyoruz. Kurumumuz herkese açık, ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ürünlerimizin satışı PTT AVM üzerinden yapılmaktadır” şeklinde konuştu.iha

Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 02:46
Güneş 04:36
Öğle 12:14
İkindi 16:08
Akşam 19:41
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23