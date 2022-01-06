Van İl Kültür ve Turizm eski Müdürü, yeni Müdür Uslu’ya seslendi: ‘Sanat Kenti Projesi tekrar hayata geçirilmeli’

Van İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü İzzet Kütükoğlu, kentin turizmi ile ilgili Wan Haber’e konuştu.

Kültür & Sanat 06.01.2022, 09:56
Van İl Kültür ve Turizm eski Müdürü, yeni Müdür Uslu’ya seslendi: ‘Sanat Kenti Projesi tekrar hayata geçirilmeli’

Van İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü ve Van Turizm Derneği Başkanı İzzet Kütükoğlu, geçtiğimiz günlerde Van Müze Müdürlüğü’nden Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne atanan Erol Uslu’ya, kentin turizmine katkı sağlayacak çalışmaları yapması çağrısında bulundu.

Kütükoğlu, Wan Haber’e konuşarak, Van’ın turizmini değerlendirdi. 2022 yılında kentin turizmine katkı sağlayacak önemli çalışmaların da önerisinde bulunan Kütükoğlu, Eski Van Şehri’nden, tarihi eserlerin korunmasına, Van Gölü’nün turizme kazandırılmasına kadar birçok konuya değindi.

Covid-19 salgınının turizmi olumsuz etkilediği belirten Kütükoğlu, “Koronavirüsün Türkiye’de ve dünyada en çok etkilediği alan turizm oldu. Turizm sektörü maalesef çok büyük bir sekteye uğradı. Van Doğu sınırı olarak İran’a en yakın olan il. İran’ın kapısı açılınca mutlaka İranlıların turizm açısından büyük etkinliği oluyor. Son aylarda bir hareketlilik oldu. Ama sadece İranlılara bağlı kalmamamız lazım” dedi.  

‘Diğer illere nasip olmayan bir denizimiz var’ 

Kütükoğlu, Van Gölü’nün turizme kazandırılmadığını ifade ederek, “Turizm açısından Van Denizi’ni tam değerlendiremiyoruz. Diğer illere nasip olmayan bir denizimiz var. Van Denizi’nin sahili istenildiği şekilde değerlendirilemiyor. Son zamanlarda Edremit düzene sokuldu, çalışmalar yapıldı. Van halkının denizden tamamen uzakta bir yerleşim yeri var. Van’a gelenler kentin denizle bağlantısının olduğunu bilemiyor” diye konuştu.  

‘Sanat Kenti Projesi tekrar hayata geçirilmeli’ 

Sanat Kenti Projesine de değinen Kütükoğlu, “Ben daha önce İl Kültür Turizm Müdürlüğü yaptım. Bizim Sanat Kenti projemiz vardı. O proje çerçevesinde Van’ın tarihi ve kültürel değerlerini kazılar ve restorasyonlarla ortaya çıkarmak istiyorduk. Projeyi başlattık, o dönemde birkaç eserimizi bu şekilde hem kazı hem de restorasyon çalışması yapıp turizme açtık ama bu belli bir süre sonra durduruldu. Bu projenin tekrar hayata geçirilmesi, aksatılmadan tamamlanıp turizme kazandırılması lazım” şeklinde konuştu.  

‘Harabeye dönmüş durumda’ 

Kütükoğlu, Eski Van Şehri’nde kazı yapılıp turizme kazandırılmasını gerektiğini dile getirerek, “Üç medeniyetin tarihi değerleri Eski Van Şehri’nde ama şu anda orası harabeye dönmüş durumda. En önemli, tarihi, turistik, kültürel değerimiz ordadır.

Orada bir an önce kazılar yapılmalı, tarihi eserlerinin restore edilmeli ve turizme kazandırılmalı. Van’a gelen tüm turistlerin oraları gezmesi lazım. Bütün şehir orada, dükkanlarımız valilik, camilerimiz, kültür değerlerimiz, evlerimiz orada. Hepsinin hizmete açılması lazım. O temeller duruyor zaten, sadece o temellerin üzerine kerpiçten ya da ahşaptan dükkanlar yapılacak. O dükkanlarda tarihi ve turistik eşyalar satılabilir. Gelen turistler orayı gezmeli, Van Kalesi’ni ve şehrini görmeli. Sahil bandı yapılmalı ve o Eski Van Şehriyle sahil bandı birbirine bağlanmalı” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

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