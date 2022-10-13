Van İl Halk Kütüphanesinden öğrencilere meddah gösterisi

Kütüphane salonunda gerçekleşen gösteride, Meddah Aziz Saydut öğrencilerin karşısına geçti. Öğüt veren hikayeler çerçevesinde öğrencilere meddah gösterisi sunan Saydut, ‘Geçmiş miras, gelecek yarınlarımız’ adı altında bu etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.

Geleneksel tiyatroda önemli yeri olan meddahı yaşatmak ve bunu gelecek nesile aktarmak istediğini ifade eden Saydut, “Gelişen teknolojide çocukların hayal etme unsurlarının telefonlarla kaybolduğu bir dönemde bu gösteriler, bu şekli ile hayal dünyasının diri tutulmasını ve kendi dünyasındaki imge ile yol almasını sağlamaktadır.

İl halk kütüphaneleri de çocukların bu hikayelere ulaşabilmeleri açısından çok önem arz etmektedir. Meddah Aziz Saydut olarak çocukların yüreğine bir nebze olsun dokunup, onlarla bir imgenin peşinde gittik ise ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Öğrenciler ise bu etkinliklerin anlamlı olduğunu belirterek Van İl Halk Kütüphanesi yetkililerine teşekkür ettiler.İHA