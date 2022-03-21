‘Van Gölü’ndeki adalar turizme kazandırılmalı’

Van Gölü havzasında yer alan tarihi, turistik ve doğal değerlerle ilgili olarak her hafta sosyal medya üzerinden farklı bir konuda tanıtım çalışması yapan Vangölü Aktivistleri Derneği, bu haftayı Akdamar adasının tanıtımına ayırdı.

ADANIN ÖZELLİKLERİ

Dernek tarafından farklı sosyal medya platformlarında video ve diğer görsel materyallerle yapılan tanıtımda, “Efsanelere konusuyla, tarihi, doğal güzelliği görülmeye değer Akdamar adasını ziyaret edebilirsiniz.” ifadeleri yer alıyor.

Tanıtımda, adayla ve içindeki tarihi kiliseyle ilgili şu bilgiler aktarılıyor:

“*Van Gölü’nde yer alan ikinci büyük adadır. Uzunluğu 1,5 km, genişliği ise yaklaşık 500 metredir.

*Akdamar Adası’nda bulunan kilisenin dış kısmında; dini konular, dünyevi konular, saray yaşamı, av sahneleri, insan ve hayvan figürlerinden oluşan zengin kabartma süslemeler yer almaktadır. İç kısmında ise dini konulu freskler bulunmaktadır.

*Kilise 2005-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde restore edildi.

*2007 yılında geçirmiş olduğu restorasyon sonucunda anıt müze olarak hizmete girmiştir.

*Efsanelere konu olması, tarihi ve doğal güzelliğinin ön planda olduğu ada her yıl yüzbinlerce misafiri ağırlamaktadır.”

“DİĞER ADALAR DA TURİZME KAZANDIRILMALI”

Akdamar adasının yapılan çalışmalarla turizm açısından belli bir aşamaya getirildiği ancak diğer adalarla ilgili de benzer çalışmaların olması gerektiğine dikkat çekilen tanıtımda, “Van Gölü’nde bulunan diğer adaların da sürdürülebilir bir turizme kazandırılması bölge için faydalı olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Prestijhaber