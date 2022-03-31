Van Devlet Tiyatrosu'nda yeni oyun sahnelenecek

Van Devlet Tiyatrosu'nda, kültür sanat etkinlikleri sürüyor. Tiyatro sezonu açıkken Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından repertuara alınan oyunlar her perşembe, Cuma ve Cumartesi günü sahneleniyor. Yine her Çarşamba ve Pazar günleri de çocuk oyunları sahneleniyor. Bu doğrultuda Van Devlet Tiyatrosu da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası'nda bugün yepyeni bir oyun sahneleyecek. Geçmişten Gelen Kadın isimli oyunun 31 Mart Perşembe (bugün) prömiyeri yapılacak.

Söz konusu oyun Cuma ve Cumartesi günü de yine Van'daki sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Roland Schımmelpfennig'in yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın çevirdiği oyunun yönetmen koltuğunda ise aynı zamanda oyunun rejisörlüğünü de üstlenen Hakkı Kuş oturuyor. Tek perdeden oluşan büyük oyun bir saat on dakika sürüyor.

Sahnede oyunu canlandıracak oyuncular ise; Frank karakterinde; Hasan Çağdaş Kılıç, Claudia karakterinde; Gülten Elif Selçuk, Romy karakterinde; Gülin Sezen Aray, Andi karakterinde; M. Çağatay Turgut, Tina karakterinde ise Bilgesu Gökçearslan rol alıyor.