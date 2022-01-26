Van'da tiyatro eğlenceleri devam ediyor

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezinde çocuklara yönelik tiyatro gösterimi yapıldı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar oyuna yoğun ilgi gösterip doyasıya eğlendi.

Tiyatro oyununu çok beğendiklerini dile getiren çocuklar, “Okulların tatil olmasından dolayı tiyatro gösterimine geldik. Oyun çok keyifli ve güzeldi. Bu tür etkinliklerin tatil boyunca sürmesini istiyoruz” dediler.